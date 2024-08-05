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Париж-2024

Сегодня, 17:15

«Поверьте, наши теннисисты делали все, чтобы в России ими гордились». Колонка Евгения Кафельникова

Кафельников заступился за российских теннисистов на Олимпиаде-2024
Евгений Кафельников
Колумнист
Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Фото «СЭ»
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Авторская колонка специально для «СЭ» бывшей первой ракетки мира, олимпийского чемпиона Сиднея-2000.

После поражения Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер от итальянок Сары Эррани и Ясмин Паолини в финале парного турнира Олимпиады-2024 я страшно расстроился. Ведь золото было так близко! Особенно когда наши уверенно взяли первую партию...

Сейчас у меня нет желания углубляться в детали, разбирать, что пошло не так во втором сете и в итоге привело к обиднейшему поражению на тай-брейке. Все это теперь уже не имеет значения.

Даниил Медведев. «Нашими спортсменами нужно гордиться. Они не «бомжи» и не «предатели». Колонка Евгения Кафельникова

Скажу о другом. Для наших девочек олимпийское серебро — грандиозный успех. Одной 17, второй 20. Они не просто дебютантки Игр — в Париже вообще впервые встали в пару! Перед Олимпиадой им даже потренироваться вместе не удалось. Но сыгрались на удивление быстро, как правша (Мирра) и левша (Диана) отлично дополняли друг друга, всегда оставались на позитиве. В таких случаях говорят — сложилась «химия». Отсюда и результат.

Могут ли Андреева и Шнайдер завоевать золото на следующей Олимпиаде? А почему нет? Они талантливые теннисистки и большие умнички. К Лос-Анджелесу-2028 станут еще опытнее. Если договорятся между собой и продолжат стабильно играть пару, то... Впрочем, сейчас нет смысла рассуждать о том, что произойдет через четыре года. Нельзя загадывать так далеко. А уж в наше время особенно.

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер с&nbsp;медалями Олимпиады в&nbsp;Париже.

Остается лишь надеяться, что в 2028-м мы будем выступать не под безликой эмблемой AIN, как в Париже, а под своим флагом. И олимпийские трансляции вернутся в эфир российских федеральных каналов. А то в голове не укладывается, что финал Олимпиады с участием наших спортсменок в России могли посмотреть исключительно в интернете!

Искренне сочувствую и тем любителям тенниса, кто не увидел в воскресенье битву Новака Джоковича с Карлосом Алькарасом. Это был великий матч! Почти три часа я наслаждался игрой не просто двух классных теннисистов. Джокович — величайший! Безоговорочно номер один за всю историю нашего вида спорта. Полагаю, теперь в этом ни у кого сомнений нет.

Новак Джокович празднует победу на&nbsp;Олимпиаде-2024 в&nbsp;Париже. Невероятные эмоции Джоковича: Новак выиграл долгожданное золото Олимпиады

Может стать величайшим и Алькарас. Потенциал позволяет. Но пока только пять игроков брали все четыре «Шлема» и золото Олимпиады — Андре Агасси, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Штеффи Граф и Серена Уильямс. Допускаю, шестым будет как раз Карлитос.

Кстати, накануне турнира мне казалось, что у Надаля больше шансов на победу, чем у Джоковича. Все-таки для Рафы корты «Ролан Гаррос» — дом родной. Выигрывал там 14 раз! Но 37-летний серб подошел к Олимпиаде в блестящей форме и в Париже не отдал соперникам ни сета!

После финала расплакались оба — и победитель, и побежденный. У Новака вообще эмоции били через край. В этот момент многие, наверное, подумали: «А еще говорят, что Олимпиада теннисистам по барабану...»

Новак Джокович отмечает победу вместе с&nbsp;дочерью.

Для некоторых она действительно не является приоритетным стартом. Кто-то считает, что рейтинговые очки и призовые от ITF важнее. К счастью, не все придерживаются подобной позиции. Ведь для того же Джоковича это уже пятые Игры. Ну а если со временем ITF начнет за Олимпиаду начислять очки, тогда и отказываться от участия в ней никто не станет.

К сожалению, серебро Андреевой и Шнайдер — единственная российская медаль Игр-2024 в теннисе. Но ни к кому из тех, кто не добрался до пьедестала, у меня претензий нет. Не хотелось бы, чтобы сейчас на кого-то обрушился негатив. Наоборот, надо сказать спасибо парням и девушкам за то, что согласились выступить и хоть каким-то образом представляли нашу страну на Олимпиаде. Несмотря на серьезное давление внутри страны.

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер. Олимпийский мишка и AIN в цветах флага России. Как болели за Андрееву и Шнайдер в финале Олимпиады

Поверьте, они делали все, чтобы добиться максимального результата. Старались, боролись, выкладывались на полную катушку. И мечтали, чтобы в России ими гордились. Но... Это спорт. Здесь двух победителей быть не может. Кто-то должен уступить. Так получилось, что в Париже проигравшими оказались наши. Се ля ви.

При этом разговоры о враждебном отношении к русским в Париже — полная чушь. Я восемь дней провел на кортах «Ролан Гаррос» — наших теннисистов ни разу не освистывали. Да и в целом атмосфера была исключительно доброжелательная. Я на себе прочувствовал. Болельщики меня узнавали, брали автографы, просили сделать фото на память. Словом, все как обычно. Никаких нареканий. Слышал, кто-то из гостей и участников Игр столкнулся с воровством, но у меня в Париже проблем не возникло.

Евгений Кафельников — олимпийский чемпион (2000). Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде — Roland Garros (1996), Australian Open (1999) и четырех турниров «Большого шлема» в парном — Roland Garros (1996, 1997, 2002), US Open (1997). Обладатель Кубка Дэвиса (2002). Первый в истории российский теннисист, который возглавил мировой рейтинг (3 мая 1999 года).

Теннис
Олимпиада
Диана Шнайдер
Евгений Кафельников
Мирра Андреева
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