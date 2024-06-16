«Организм не железный». Почему российские теннисисты отказываются от Олимпиады?

С приближением Парижа-2024 энтузиазма у игроков становится все меньше.

Список российских участников олимпийского турнира стремительно меняется. Не успела Международная федерация тенниса утвердить девятку лидеров национального рейтинга в составе Дмитрия Медведева, Андрея Рублева, Карена Хачанова, Романа Сафиуллина, Дарьи Касаткиной, Людмилы Самсоновой, Екатерины Александровой, Мирры Андреевой и Веры Звонаревой, как стали известно, что как минимум трое из этой заявки отказались от выступления в Париже по состоянию здоровья. И, скорее всего, список отказников увеличится. И это несмотря на то, что всего пару месяцев назад все наши ведущие игроки выражали желание сыграть на Олимпиаде, несмотря на нейтральный статус и отсутствие призового фонда.

Найти время, чтобы вылечить горло

«Если все останется так, как есть на сегодня, и мы сможем играть, а у меня все будет нормально со здоровьем и в физическом плане — то с очень большой долей вероятности я поеду», — отвечал «СЭ» на вопрос об Олимпиаде Андрей Рублев в марте этого года. Но через три месяца мама второй ракетки Марина Марьенко в интервью Sport24 заявила, что после Уимблдона Андрей не намерен тратить силы на Париж-2024. «Андрею требуется восстановление, он ведь играет все подряд. Организм не железный», — приводит ТАСС слова главы Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.

«Да, Андрей не поедет на Игры в Париж. Сама только недавно узнала от него, что он не будет участвовать на Олимпиаде. Но он не сказал почему. У него, конечно, было желание участвовать на этом турнире, — отметила Марина Марьенко в разговоре со Sport24. — Думаю, это связано со здоровьем. Андрею просто надо найти время, чтобы вылечить свое горло. Полечить или удалить гланды. Он сейчас проходил курс лечения. Так понимаю, что после этого организм сильно ослаблен. Это мои предположения, а точные причины не знаю».

По словам Тарпищева, помимо Рублева, вне заявки могут отказаться Карен Хачанов и Людмила Самсонова. Вакантные места у мужчин смогут заполнить Павел Котов и, возможно, Аслан Карацев. У женщин — пятая ракетка страны Анна Калинская. Однако matchtv.ru обнародовал инсайд о возможном снятии Дарьи Касаткиной и Анастасии Павлюченковой (шестой ракетки страны и первой запасной в случае замены Самсоновой на Калинскую). При таком раскладе остается возможность для заявки Вероники Кудерметовой или Анастасии Потаповой. Однако такая «текучка кадров» вызывает законные вопросы у болельщиков.

«Дедлайн подачи заявки в Международную федерацию тенниса — 19 июня. На данный момент со всеми игроками продолжаются переговоры. У ряда из них есть причины как участвовать, так и не участвовать в Олимпийских играх. В настоящее время вся информация о том, что кто-то из отобравшихся на Олимпиаду российских игроков не выступит в Париже, является преждевременной», — приводит «РИА Новости» заявление пресс-службы Федерации тенниса России.

Андрей Рублев. Фото AFP

Олимпийский турнир не в фаворе

Напомню, что на прошлой Олимпиаде в Токио у нас было всего два отказа — Дарья Касаткина из-за плохой формы и Вера Звонарева из-за травмы. Однако в целом олимпийский турнир у звезд тенниса котируется довольно низко. В отсутствие призового фонда и рейтинговых очков выступление на нем превращается в некий «патриотический акт», на который готовы далеко не все профи из ATP и WTA-туров. Так на ОИ-2020 отсутствовала целая когорта звезд женского тенниса — американки София Кенин, Коко Гауфф и Серена Уильямс, канадка Бьянка Андрееску, румынка Симона Халеп и белоруска Виктория Азаренко. Последние двое проигнорировали вторую Олимпиаду подряд.

Сейчас с олимпийского турнира в Париже, помимо Самсоновой, уже успела сняться испанка Паула Бадоса. «Из-за плотного календаря моя спина не выдерживает нагрузки. Мне бы хотелось, чтобы ситуация была другой, но после травмы спины мне придется строить свою карьеру по-другому и отказаться от некоторых вещей. И у меня нет другого выхода, кроме как принять это», — написала спортсменка в соцсетях.

У мужчин в Токио-2020 не было почти половины игроков из топ-20 и других заметных фигур — Энди Маррея, Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Маттео Берреттини, Доминика Тима, Роберто Баутиста Агута, Стэна Вавринки, Дениса Шаповалова, Янника Синнера, Каспера Рууда, Гаэля Монфиса, Хуана Мартина дель Потро, Ника Кириоса... И нет никаких сомнений, что сейчас список олимпийских отказников будет выглядеть не менее впечатляюще. Ведь, помимо прочего, турнир, который пройдет на парижском грунте с 27 июля по 4 августа, ломает привычный календарь и ставит под угрозу выступление на американской хардовой серии, которая предваряет US Open.

«Жаль, что у нас не сыграют все сильнейшие, игроки первой двадцатки. Ребята вполне могли бороться за медали, Рублев даже за победу. Безусловно, это потеря и для нас, и для турнира, — приводит ТАСС комментарий известного в прошлом российского игрока Андрея Чернокова. — Думаю, что не только у нас будут такие снятия. Все-таки сейчас начался сезон на траве, теннисисты готовятся к Уимблдону, и возвращаться с травы обратно на грунт ради одного турнира не очень просто. В былые времена олимпийский турнир в принципе был не в фаворе».

Карен Хачанов. Фото Global Look Press

Нет гарантии, что они выступят на следующей Олимпиаде

И все-таки в случае с россиянами помимо чисто спортивных раскладов имеют место дополнительные нюансы. Навряд ли кого-то из наших теннисистов смущает выступление без флага, ведь они так играют уже более двух лет. Но даже у тех, кто давно живет за границей, есть родственники в России, и они не могут не знать, что выступление отечественных спортсменов на Играх сейчас сильно политизируется (и не только в нашей стране). Все отлично запомнили фразу «команда иноагентов», которую сказал в отношении теннисистов глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Помимо прочего, теннисистам с российским паспортом предстоит пройти фильтр комиссии МОК по допуску, которая уже завернула несколько представителей РФ в спорных ситуациях. Ранее наши оппоненты высказывали претензии в отношении Карена Хачанова, Мирры Андреевой и Вероники Кудерметовой. И никто не знает, что могут накопать на остальных. Отказ же в заявке в Париж любой теннисной звезде — это скандал и угроза формирования токсичной репутации в глазах спонсоров и организаторов турниров. Нужен ли теннисистам такой риск в ситуации, когда выступление на Олимпийских играх больше не «патриотический акт»?