Андреева и Шнайдер идут к олимпийским медалям с улыбкой. Россиянки выбили в Париже лучшую пару мира

Мирра с Дианой победили чемпионок Игр в Токио Барбору Крейчикову и Катерину Синякову.

Олимпийские игры. Женщины. Пары. Четвертьфинал

Мирра Андреева / Диана Шнайдер (Россия) — Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия) — 6:1, 7:5

Кристина Букша / Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина) — 6:3, 2:6, 12:10

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сенсационно вышли в полуфинал женского парного турнира Олимпийских игр в Париже, уверенно обыграв в двух сетах, пожалуй, лучшую пару мира последних лет Барбору Крейчикову и Катерину Синякову из Чехии. Шансы на медали заметно возросли, да и золото уже не кажется недостижимым.

Польза от игры в паре

Тот факт, что Шнайдер и Андреева в паре показали лучший среди россиян результат на Олимпийских играх в Париже, в принципе, не слишком сильно удивляет. Да, обе в своих теннисных карьерах делают ставку на одиночный разряд, но при этом опыта парной игры у них в последнее время предостаточно. 20-летняя Диана и 17-летняя Мирра юны, полны сил и голодны до тенниса во всех его проявлениях. Кроме того, как известно, парный теннис еще может приносить пользу и для одиночки — помогает прибавить в игре у сетки, оттачивать молниеносную реакцию и находить выход из непростых ситуаций. Да и вообще пара порой это действительно менее затратно физически и весьма полезно психологически — командный дух и поддержка партнера/партнерши в одиночке, как вы понимаете, отсутствует.

Конечно, в паре очень важно взаимопонимание, иначе никакого удовольствия от процесса не получишь. И, похоже, две молодые россиянки это самое взаимопонимание нашли. «Мне в принципе нравится играть. И всегда приятно, когда от человека идет хорошая энергия. Диана может что-то такое сказать, пошутить — не буду раскрывать все секреты, — что разряжает обстановку. Мы стараемся поддерживать друг друга именно в таком ключе. Это гораздо лучше работает, чем давить друг на друга, требовать подавать первым мячом и все в таком духе», — говорила перед четвертьфиналом о парной игре со Шнайдер в Париже Мирра.

«Важно эмоциональное состояние, настроение. Если оно есть на корте, проходят какие-то улыбки, эмоции, шутки, играть намного легче, чем если выходишь с мыслью: «Только бы не проиграть». Мне кажется, мы в этом плане с Миррой нашли друг друга», — согласилась в свою очередь Диана. Даже на корте было видно, что наши теннисистки находятся «на одной волне». Стараются играть в позитивном ключе. Что же касается уровня парного тенниса, то нельзя забывать, что обе на кортах «Ролан Гаррос» недавно дошли до четвертьфиналов. Шнайдер это сделала с американкой Эммой Наварро, а Андреева — с опытнейшей соотечественницей Верой Звонаревой. Причем на «Ролан Гаррос» Мирра и Вера не проиграли ни разу — просто снялись с матча за выход в полуфинал из-за выхода Андреевой в полуфинал в одиночке и, как следствие, слишком жесткого расписания 17-летней теннисистки.

Барбора Крейчикова и Катерина Синякова. Фото Reuters

Без страха и на позитиве

Не стоит также забывать, что Шнайдер — левша, а Мирра — правша, что делает их пару гармоничной. К тому же, похоже, они сбросили груз предолимпийских ожиданий, которые вкупе с усталостью после недавних грунтовых подвигов на небольших турнирах помешали им в Париже блеснуть в одиночке. Во втором круге они прошли сильный канадский дуэт Габриэла Дабровски/Лейла Фернандес, выйдя на олимпийских чемпионок Токио Барбору Крейчикову и Катерину Синякову.

Вместе Крейчикова и Синякова, чей отец, кстати, является россиянином, также выиграли семь турниров «Большого шлема», но в конце прошлого сезона их дуэт распался. «Мы договорились не продолжать. Это была моя инициатива. Я хотела перемен. Мы спокойно договорились и, разумеется, не против воссоединиться в будущем», — заявила тогда Синякова. И, кстати, обеим разрыв пошел на пользу. Барбора выиграла Уимблдон в одиночке, а Катерина победила с разными партнершами на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне в паре. Но ради Олимпийских игр они решили возобновить сотрудничество и перед Олимпиадой уверенно выиграли титул в Праге. Однако Мирра с Дианой их не боялись.

«Это опытные спортсменки, но и мы не промах. Постараемся сыграть на максимум. Даже если что-то не будет получаться, пойдем до конца. Думаю, у нас все получится», — заявила перед встречей Андреева. И начали девушки матч задорно. Повели 2:0, а затем удержали свою подачу с шести брейк-пойнтов и еще увеличили преимущество. Как и обещали, они играли в удовольствие, с улыбками на лицах, улыбаясь после точных попаданий, а порой и после ошибок. А Синякова и Крейчикова, которым явно было что терять, заметно нервничали. Им не помогала даже австралийская расстановка (сеточница стоит в квадрате подающей) — россиянок это не запутало. Наоборот, в том числе при помощи эффективных свечей под заднюю линию они взяли подачу олимпийских чемпионок Токио и во второй раз и повели 5:0. И хотя отдали затем соперницам гейм престижа, легко взяли сет 6:1.

Впрочем, вторая партия получилась более упорной. Синякова и Крейчикова пришли в себя, стали меньше ошибаться и выровняли игру. Однако против напора россиянок в седьмом гейме не устояли, отдав свою подачу почти под ноль. Вскоре при 5:4 россиянки подавали на выход в полуфинал, имели на подаче Дианы 30:0, затем два матчбола, но в довольно выгодных ситуациях их не реализовали и гейм проиграли. В этот момент Шнайдер и Андреева, пожалуй, впервые в матче выглядели расстроенными и раздраженными, но быстро вернулись на позитивную волну.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Фото Reuters

Они вновь взяли подачу олимпийских чемпионок Токио, а затем, пусть и с четвертого матчбола, поставили победную точку. Подняв чисто математически свои шансы на медаль до 75 процентов, а на золото — до 25 процентов. «Будем бороться за медаль. Сейчас не заглядываем дальше. Как показывает практика, это работает — просто делать свой максимум. Если все сложится, поборемся за золото, если нет — за бронзу. Хотя аппетит приходит во время еды», — прокомментировала успех Мирра.

Теперь 2 августа россиянок ждет полуфинал с испанками Кристиной Букшей и Сарой Соррибес-Тормо. Кстати, мы были буквально в двух мячах от российско-украинского полуфинала в Париже — сестры Надя и Людмила Киченок вели у испанок на тай-брейке 7:3, затем несколько раз становилось ровно, но нервы у соперниц украинок оказались крепче.