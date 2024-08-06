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Париж-2024

Сегодня, 18:00

Гуляй, Сербия! Как Джокович отмечает олимпийскую победу

Джокович бурно отметил золото на Олимпиаде-2024
Антон Бабошин
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото Global Look Press
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Ради такого стоило ждать золота 16 лет.

Даже не верится, что у самого титулованного игрока мира до 37 лет не было золота Олимпийских игр. Еще на заре карьеры Новак Джокович добрался до третьего места в Пекине-2008. Но после этого проходил один четырехлетний цикл за другим, а новых медалей у серба не прибавлялось.

И вот когда уже казалось, что Джокович уйдет без титула олимпийского чемпиона, он все-таки выиграл в Париже, по дороге обыграв и Рафу Надаля, и Карлоса Алькараса. Теперь он второй в истории обладатель карьерного «Супершлема» после Андре Агасси — для этого, помимо Олимпиады, нужно выиграть все четыре «мейджора» и Итоговый турнир.

Новак Джокович с&nbsp;золотой медалью Олимпиады в&nbsp;Париже. Джокович закрыл олимпийский гештальт. Новаку понадобилось пять Олимпиад, чтобы окончательно стать великим

Вершина карьеры

Победа Джоковича над Алькарасом и все, что было сразу после нее, навсегда войдут в историю мирового тенниса. Чувства накрыли лучшего теннисиста современности с головой прямо на корте. Эти кадры уже облетели весь свет, и вы тоже их видели.

— Это вершина карьеры для любого спортсмена, ведь ты растешь, мечтая приносить победы своей стране, — отметил Джокович. — Да, есть «Большой шлем», и я уже побеждал на этих же кортах на «Ролан Гаррос», но выступать за Сербию — это особая привилегия, поэтому олимпийское золото, несомненно, главная победа в моей карьере. Такие чувства, которые я пережил после победного удара, я не испытывал никогда — мне 37 лет, а я оказался сильнее всех молодых парней и выиграл. В жизни нет ничего прекрасней этого чувства.

Новак Джокович отмечает победу вместе с&nbsp;дочерью.

Кто-то считает, что Новак теперь может уйти на пике. Но другие говорят, что эта победа, напротив, может добавить сербу еще несколько лет карьеры. Вплоть до того, что он приедет защищать титул в Лос-Анджелес в 2028-м. Сам Джокович пока предпочитает так далеко не заглядывать:

— В первый раз в жизни мне не хочется даже думать над ответом на этот вопрос. Хочу просто насладиться моментом, этим успехом. Я слышал, как Симона Байлз просила не спрашивать ее, что будет после победы на Играх. Послушайте, я ждал этого всю свою жизнь — в 2008-м в Пекине взял бронзу и с тех пор ни разу не попадал даже в полуфинал. Хотя всегда считался фаворитом. И вот я достиг цели, мне уже 37, и все, чего я хочу — это как следует отметить победу.

И вот это у Ноле получается на отлично. Совсем скоро после его успеха в соцсетях стали появляться видео, подтверждающие — празднует Джокович ничуть не хуже, чем играет в теннис. Все началось уже после возвращения Новака в олимпийскую деревню. Там он устроил танцы с соотечественниками под народную музыку. Но это было только начало.

От ресторана до башни

Отметить золото в узком кругу Джокович отправился в знаменитый парижский ресторан «Сиена» вместе с коллегами-теннисистами Янко Типсаревичем и Виктором Троицки. Кстати, как можно понять по названию, заведение специализируется на итальянской кухне. А неожиданным гостем вечера стал звездный баскетболист Джейсон Тейтум. Недавно он стал с «Бостоном» чемпионом НБА, а в столицу Франции приехал в составе сборной США защищать титул, выигранный три года назад в Токио. Игрок, недавно подписавший рекордный контракт на 314 миллионов долларов, сфотографировался с Ноле как обычный фанат и выложил снимок в запрещенную в России соцсеть. «Это золото, брат» — подписал фотку Тейтум, тегнув Джоковича.

Также в ресторане был замечен британский актер Демсон Идрис, звезда футбольной сборной Сербии Душан Влахович и другие известные люди. Сам же Новак на протяжении всего вечера не выпускал из рук телефон, на который постоянно приходили поздравления. Несмотря на это, он успевал и пить вино, и петь, и танцевать. Так, компания исполняла вирусный хит «Мики Милане» Веры Матович, который получил известность благодаря рекламному ролику с участием еще одного баскетболиста Луки Дончича.

Спустя сутки после своей победы Джокович появился на традиционной церемонии чествования победителей у Эйфелевой башни, и коллекция красивых фото Ноле пополнилась еще несколькими десятками снимков. Триумфатор появился на сцене словно рок-звезда на концерте, а когда он гордо продемонстрировал золотую медаль, публика в буквальном смысле слова сошла с ума.

Фото Global Look Press

— Я чувствую поддержку каждого из вас, и это невероятно, — ответил на это публике Джокович. — Вы, ребята, тоже лучшие в мире. На любом виде спорта на трибунах аншлаги. Вы делаете эту Олимпиаду особенной. Я хотел что-нибудь посмотреть сам, но не нашел билетов! Может, украдете мне один где-нибудь? А если серьезно, это мои пятые Игры. И до того, как я победил, думал, что лучшее чувство в мире — это нести флаг своей страны на церемонии открытия.

После завершения эмоциональной церемонии в центре Парижа Джокович, завернутый в тот самый сербский флаг, поделился эмоциями от первых 24 часов в ранге олимпийского чемпиона. И сказал, что «продолжение банкета» неминуемо.

Новак Джокович. Новак Джокович: «Я поставил на кон свое сердце, душу, тело, семью — все, чтобы выиграть олимпийское золото»

— Такие мероприятия впечатляют меня даже больше, чем матчи. Я не ожидал увидеть здесь столько людей. Когда согласился приехать сюда, даже не думал, что может собраться около 15 тысяч болельщиков. Невероятная атмосфера, такая энергия исходит от всех вас. Эмоции, которые я испытал после олимпийской победы, просто невозможно сравнить ни с какими другими по ходу всей моей карьеры. Да, я устал, вымотан, но адреналин по-прежнему зашкаливает, и это только усиливает желание продолжать праздновать. Уже не могу дождаться, когда вернусь на родину, и там это продолжится с новой силой.

В Белграде, конечно, тоже не сидят сложа руки и уже готовят знаменитому соотечественнику поистине царский прием. И не ему одному — по традиции на балкон исторического Старого дворца в столице Сербии поднимутся и другие триумфаторы Игр. Пока у Сербии две медали в Париже, и обе золотые — помимо Джоковича, Дамир Микеч и Зорана Арунович выиграли турнир смешанных пар в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров. Но еще есть время пополнить этот список. Торжественная церемония в Белграде намечена на 13 августа.

Теннис
Олимпиада
Новак Джокович
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