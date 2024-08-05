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Париж-2024

Сегодня, 00:45

Фотографу «СЭ» не дали снять наших медалисток. Двойные стандарты на Олимпиаде

Российскому фотографу запретили снимать Андрееву и Шнайдер после награждения
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева после пресс-конференции.
Фото «СЭ»
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Странное поведение организаторов удивило всех россиян.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер были всего в трех мячах от победы на олимпийском турнире в парном разряде — но проиграли финал итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини на супертайбрейке. Девушки достойно бились за золото и не оставили сомнений в волевых качествах. Зато оставили вопросы действия организаторов, которые странным образом провели пресс-конференцию россиянок.

Желание умолчать

Возникло ощущение, что медиаторы пресс-конференции и сотрудницы, которые работали в микст-зоне (вероятно, из Международной федерации тенниса), хотели как можно скорее провести все официальные мероприятия, чтобы не дать нашим девушкам посмаковать завоевание медалей.

Во-первых, россиянок не стали приводить в микст-зону — но это можно понять. Стандартная практика для мероприятий, где плотно идут церемония награждения, пресс-конференции и все остальное. Так что никаких проблем.

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер. «Если бы кто-то нам сказал, что выйдем в финал, не поверили бы. Но расстроены, что упустили золото». Андреева и Шнайдер после финала Олимпиады

А вот во-вторых — отношение к пресс-конференции удивило. Сначала медиатор дала слово англоязычным журналистам. Задавали разные вопросы: как про матч, так и про лайки в соцсетях и нейтральный статус. А вот представителям РФ дали задать только один вопрос. Как только повисла небольшая пауза, организатор моментально закончила мероприятие.

На просьбы к нашим девушкам продолжить общение вне здания, что спокойно происходит в других видах спорта, женщина в синей футболке с аккредитацией отнеслась негативно и сказала нашим теннисисткам на ухо, что они не могут говорить (Почему? Непонятно). Испанские призерки в сквере у корта обнимались со своими друзьями и мило общались. Учитывая, что российские журналисты пришли на матч в футболках в поддержку Мирры и Дианы, чем мы не друзья?

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер с&nbsp;медалями Олимпиады в&nbsp;Париже.

Диснейленд и фотографии вне закона

Кроме того, россиянкам не дали пообщаться с нами даже не под запись. Журналисты «СЭ» решили по окончании турнира преподнести теннисисткам подарок — два билета в парижский Диснейленд. Девчонки подарили нам сказку, пусть и чуть-чуть не дописали в ней счастливый конец. Мы хотели от лица всех вас и нас их по-сказочному отблагодарить. Мороженое, о котором так грезили девушки, там точно будет. Однако и здесь злая женщина начала форсировать окончание общения, мол, пора, пора. Даже хотела помешать Мирре и Диане взять билеты. Но проворная Шнайдер оказалась быстрее и сказала: «Спасибо большое! Мы вас любим».

Ну и совсем ни в какие ворота не идет отказ нашей Даше Исаевой в фотографии российских призерок. Даша уже изготовила фотоаппарат, но тут же услышала, что «снимать запрещено». И Мирру с Дианой быстро увели за дверь.

— Ко мне подошел волонтер и сказал, что я должна или сесть, если не снимаю, или стоять в конце зала, чтобы не мешать трансляции во время фотографирования. Я ответила, что буду снимать после пресс-конференции. И села. Волонтер кивнул и ушел. Сопровождающая женщина после вопросов про фото с медалями сказала — ноу фото, — объяснила Даша.

Разумеется, никакого запрета на фотографию в зале для пресс-конференций нет — его выдумали. Кроме того — смотрим, что происходило в том же зале двумя часами ранее на чествовании Новака Джоковича. Никаких претензий к братьям-сербам — они имели право на празднование.

Вопросы только к организаторам. Когда говорят, что двойные стандарты по отношению к россиянам — фейк, хочется правда на это надеяться. Но подобные ситуации убеждают в обратном.

Олимпиада
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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