Фотографу «СЭ» не дали снять наших медалисток. Двойные стандарты на Олимпиаде

Странное поведение организаторов удивило всех россиян.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер были всего в трех мячах от победы на олимпийском турнире в парном разряде — но проиграли финал итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини на супертайбрейке. Девушки достойно бились за золото и не оставили сомнений в волевых качествах. Зато оставили вопросы действия организаторов, которые странным образом провели пресс-конференцию россиянок.

Желание умолчать

Возникло ощущение, что медиаторы пресс-конференции и сотрудницы, которые работали в микст-зоне (вероятно, из Международной федерации тенниса), хотели как можно скорее провести все официальные мероприятия, чтобы не дать нашим девушкам посмаковать завоевание медалей.

Во-первых, россиянок не стали приводить в микст-зону — но это можно понять. Стандартная практика для мероприятий, где плотно идут церемония награждения, пресс-конференции и все остальное. Так что никаких проблем.

А вот во-вторых — отношение к пресс-конференции удивило. Сначала медиатор дала слово англоязычным журналистам. Задавали разные вопросы: как про матч, так и про лайки в соцсетях и нейтральный статус. А вот представителям РФ дали задать только один вопрос. Как только повисла небольшая пауза, организатор моментально закончила мероприятие.

На просьбы к нашим девушкам продолжить общение вне здания, что спокойно происходит в других видах спорта, женщина в синей футболке с аккредитацией отнеслась негативно и сказала нашим теннисисткам на ухо, что они не могут говорить (Почему? Непонятно). Испанские призерки в сквере у корта обнимались со своими друзьями и мило общались. Учитывая, что российские журналисты пришли на матч в футболках в поддержку Мирры и Дианы, чем мы не друзья?

Диснейленд и фотографии вне закона

Кроме того, россиянкам не дали пообщаться с нами даже не под запись. Журналисты «СЭ» решили по окончании турнира преподнести теннисисткам подарок — два билета в парижский Диснейленд. Девчонки подарили нам сказку, пусть и чуть-чуть не дописали в ней счастливый конец. Мы хотели от лица всех вас и нас их по-сказочному отблагодарить. Мороженое, о котором так грезили девушки, там точно будет. Однако и здесь злая женщина начала форсировать окончание общения, мол, пора, пора. Даже хотела помешать Мирре и Диане взять билеты. Но проворная Шнайдер оказалась быстрее и сказала: «Спасибо большое! Мы вас любим».

Ну и совсем ни в какие ворота не идет отказ нашей Даше Исаевой в фотографии российских призерок. Даша уже изготовила фотоаппарат, но тут же услышала, что «снимать запрещено». И Мирру с Дианой быстро увели за дверь.

— Ко мне подошел волонтер и сказал, что я должна или сесть, если не снимаю, или стоять в конце зала, чтобы не мешать трансляции во время фотографирования. Я ответила, что буду снимать после пресс-конференции. И села. Волонтер кивнул и ушел. Сопровождающая женщина после вопросов про фото с медалями сказала — ноу фото, — объяснила Даша.

Разумеется, никакого запрета на фотографию в зале для пресс-конференций нет — его выдумали. Кроме того — смотрим, что происходило в том же зале двумя часами ранее на чествовании Новака Джоковича. Никаких претензий к братьям-сербам — они имели право на празднование.

Вопросы только к организаторам. Когда говорят, что двойные стандарты по отношению к россиянам — фейк, хочется правда на это надеяться. Но подобные ситуации убеждают в обратном.