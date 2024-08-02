Рублев вступился за женщин в боксе на Олимпиаде. Вместо одобрения теннисист получил волну хейта

Российский теннисист поддержал итальянскую боксершу Анджелу Карини.

Допуск интерсекс-спортсменок Иман Хелиф и Линь Юйтин до соревнований по боксу на Олимпиаде в Париже вызвал бурю негодования по всему миру. Алжирка уже успела выйти на ринг против итальянки Анджелы Карини, которая сдалась через 46 секунд, а затем объявила о завершении карьеры.

Не смог остаться в стороне и теннисист Андрей Рублев. Он опубликовал большой пост на данную тему в социальных сетях.

Очень жаль итальянскую спортсменку

Россиянин, напомним, не поехал на Игры в Париже, объяснив свое решение состоянием здоровья. Впрочем, вспоминая его последние выступления — четыре поражения подряд от не самых именитых соперников, сложно было рассчитывать на хорошие результаты спортсмена во Франции. Сейчас восьмая ракетка мира потихоньку выходит из игрового и психологического кризиса. На турнире в хорватском Умаге он добрался до полуфинала, уступив Франсиско Черундоло, а в Вашингтоне на этой неделе пробился в четвертьфинал, где встретится с Фрэнсисом Тиафо.

Несмотря на то что Андрей находится на другом конце света, спортсмен не смог проигнорировать происходящее в Париже. После победы Хелиф над Карини он опубликовал эмоциональное сообщение.

«Люди борются против всех видов насилия: против домашнего насилия, против насилия по отношению к женщине, к детям... И вот теперь на самом большом и важном спортивном событии, Олимпийских играх, мы видим, как мужчина, который идентифицирует себя как женщина, бьет женщину (говоря о том, что это равный бой), и никто это не останавливает. Если бы мужчина идентифицировал себя как ребенка, разве его пустили бы на детский турнир по боксу? Этого я никогда не пойму. Мне очень жаль итальянскую спортсменку, которая долго готовилась к этим соревнованиям», — написал Рублев в своих соцсетях.

Хейт в адрес Рублева

Однако реакция подписчиков теннисиста на сообщение Андрея оказалась негативной. Сначала ему указали, что Хелиф и Юйтин все же являются биологическими женщинами, имеющими в своем организме повышенный уровень тестостерона, и назвали его пост нападками на девушек.

А затем пользователи припомнили Рублеву дружбу с немцем Александром Зверевым, который несколько раз обвинялся в домашнем насилии над своими возлюбленными. Сначала об избиениях рассказывала экс-теннисистка Ольга Шарыпова, а затем заявление в прокуратуру Берлина за нанесение побоев написала модель Бренда Патеа, родившая от него ребенка. Правда, в обоих случаях Зверев все же смог урегулировать конфликты.

«Если ты мужчина, которого так волнует защита женщин, то почему тебя не волнуют домашние обидчики, с которыми ты так дружен?» — написал один из подписчиков.

«Зверева, игрока из первой десятки ATP, неоднократно достоверно обвиняли в насилии в отношении женщин, а Рублев ничего не сказал. Никому из этих мужчин нет дела до защиты женщин», — вмешался второй фанат.

Еще одна группа хейтеров обратила внимание на нестабильное психологическое состояние Рублева во время матчей: спортсмен в случае неудачи часто стучит ракеткой себе по ногам. По мнению фанатов, с такими проблемами Андрей просто не имеет права высказываться на тему насилия.

«Это говорит парень, который разбивает ракетки о голову в каждом матче. Отличный пример», — написал фанат.

Андрей Рублев. Фото Global Look Press

«Рублев, чье психическое состояние вызывает сомнения, в конце концов решил поиздеваться над другим человеком, вместо того чтобы сначала узнать правду и обратиться за профессиональной помощью. Смешно. Потерял все мое уважение!» — добавил другой пользователь Сети.

Публикация Рублева провисела недолго. Андрей достаточно быстро ее удалил, однако хейтеров это не остановило: они начали оставлять комментарии под другими постами россиянина. Почему теннисист все же убрал сообщение, не совсем понятно, поскольку в последнее время его много критиковали из-за плохой игры и к негативу он уже должен был привыкнуть. Нельзя исключать, что аккаунты спортсмена просто взломали.