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Париж-2024

Сегодня, 09:00

Андрееву и Шнайдер вновь считают андердогами. Как сложится финал Олимпиады для наших девушек?

4 августа Андреева и Шнайдер сыграют в финале парного турнира Олимпиады
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В этом сезоне соперницы по парижскому финалу регулярно переигрывали Мирру и Диану.

4 августа, вероятно, главный день Олимпийских игр-2024 для российских любителей спорта. Наши теннисистки — Мирра Андреева и Диана Шнайдер — разыграют золотые медали с итальянками Сарой Эррани и Ясмин Паолини. Все перечисленные девушки сейчас находятся в отличной форме, поэтому предугадать результат решающей битвы в парном разряде чрезвычайно сложно. Букмекеры считают фаворитами дуэт из Италии, «посеянный» в Париже под третьим номером. Впрочем, россиянкам не привыкать обыгрывать топов. Во втором круге Диана и Мирра прошли пятых «сеяных» Лейлу Фернандес и Габриэлу Дабровски, а в четвертьфинале — вторую пару турнира и чемпионок Игр в Токио Катерину Синякову и Барбору Крейчикову.

Диана Шнайдер, Мирра Андреева, Тамара Дронова, Алена Иванченко. Олимпиада 2024: финал Андреевой и Шнайдер, гонка Дроновой и Иванченко. Онлайн-трансляция 4 августа

Отомстить за «Ролан Гаррос»

Только в полуфинале наши девушки считались фаворитками. И очень легко прошли испанок Кристину Буксу и Сару Соррибес-Тормо (6:1, 6:2). Эррани и Паолини были близки к вылету во втором круге, когда на чемпионском тай-брейке с трудом обыграли француженок Каролин Гарсию и Диан Парри (у россиянок тоже был чемпионский тай-брейк — в первом круге с Оливией Гадеки и Айлой Томлянович). В четвертьфинале и полуфинале итальянки отдали всего девять геймов (россиянки — тоже девять). И если уверенная победа над представительницами Великобритании Кэти Боултер и Хезер Уотсон была предсказуемой, то успех в двух сетах в матче с Каролиной Муховой и Линдой Носковой дорогого стоит. Чешские теннисистки до этого прошли первых «сеяных» Коко Гауфф и Джессику Пегулу и уже не стеснялись говорить о своих медальных амбициях.

Мирра Андреева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Еще важный аргумент в пользу итальянок — они часто играют в парном разряде (наши же играют дебютный турнир в дуэте). Сейчас Паолини располагается на 15-м месте в парном рейтинге, Эррани — на 16-м. Вместе они дошли до финала «Ролан Гаррос» — 2024 (проиграли Гауфф и Синяковой), выиграли супертурнир в Риме, играли в полуфинале в Майами, взяли титул в Линце. В чемпионской гонке WTA итальянский дуэт идет на четвертом месте.

Успехи наших девушек в парных турнирах WTA гораздо скромнее. Диана идет на 65-й строчке рейтинга, Мирра — на 95-й. В чемпионской гонке Шнайдер вместе с американкой Эммой Наварро располагается на 29-м месте, Мирра с Верой Звонаревой на одну строчку выше (хотя наш дуэт мог быть и повыше, если бы вынужденно не снялся с четвертьфинала «Ролан Гаррос» — 2024).

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер. «Хотим представляться олимпийскими чемпионками». Андреева и Шнайдер кайфуют от своих успехов на Играх-2024

Впрочем, конкретно в завтрашнем матче все эти цифры не так важны. Мирра и Диана здорово сыгрались в Париже и имеют сумасшедший настрой, чтобы победить в финале. Плюс есть большое желание взять реванш за серию поражений. Андреева-младшая уступила Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос», а Эррани/Андреа Вавассори — в первом круге Игр в миксте (с Даниилом Медведевым). Зато победила итальянок вместе с Верой Звонаревой в первом круге Мадрида. Шнайдер проиграла Ясмин на старте Australian Open-2024 и их паре с Эррани в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

«Мы обе знаем, как против них действовать, потому что мы с Верой Звонаревой играли против них в Мадриде в первом круге. Диана тоже встречалась с этой парой. Понимаем их сильные и слабые места», — констатировала Мирра.

Ахиллесова пята Ясмин и Сары — не самая сильная подача Эррани, вокруг которой сложилось много теннисных мемов. «В финале будут достаточно равные шансы, — рассказал «СЭ» экс девятая ракетка мира Андрей Чесноков. — Хотя у Эррани очень слабая подача для ее рейтинга. Это какой-то ввод мяча в корт. Когда она будет подавать, можно смело рассчитывать на брейк. Тем более у нее был такой мандраж против Носковой и Муховой, она даже не знала, как подбросить мяч вообще, ее просто шатало от волнения. В финале может быть еще хуже. Думаю, что у наших девчонок хорошие шансы на победу, потому что они очень здорово играют, хорошо видят корт и передвигаются по нему. Главное — не перегореть».

Диана Шнайдер и Мирра Андреева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что еще говорят эксперты?

«Эррани — теннисистка невысокого роста, — отметил «СЭ» президент ФТР Шамиль Тарпищев. — Ее надо лишить возможности играть с лета, нужно больше «свечек» через нее в критических ситуациях. А Паолини надо по мере возможности выключать из игры. Она сейчас на ходу, в обмене ударами играет очень сильно, поэтому то разнообразие, которое Андреева и Шнайдер продемонстрировали в последних матчах, надо исполнить в несколько лучшем виде. Тогда, я думаю, шансы будут».

Диана Шнайдер и&nbsp;Мирра Андреева вышли в&nbsp;финал Олимпиады в&nbsp;Париже. Андреева и Шнайдер выиграли первую российскую медаль Олимпиады. Будет ли она золотой?

«Диана и Мирра — просто фантастические, — цитирует олимпийскую чемпионку, экс первую ракетку мира в парном разряде Елену Веснину Sport24. — Они играют настолько вдохновленно и мотивированно, что одно удовольствие смотреть — нашли друг друга. Да, до турнира у них не было сыгранности, но это Олимпийские игры. Тут важны мотивация и желание обеих напарниц. Было видно, как сильно Мирра и Диана хотели сыграть на этой Олимпиаде. От них можно машины заряжать, искры летели — настолько они заряжены на победу. Рада, что девчонки вышли в финал, и уверена, что им этого мало. Диана и Мирра будут бороться за золото, для этого есть все шансы. Нельзя сказать, что Эррани и Паолини суперсыгранная пара. Они будут допускать ошибки. Как не перегореть? Прежде всего нужно думать о своей игре. Ты выходишь на корт и действуешь от розыгрыша к розыгрышу, а не строишь далеко идущие планы. Нужно играть как обычный матч и фокусироваться на тех ударах, которые твои, и ты их не отдашь. Сделать это будет безумно сложно, но девчонки с этим справятся».

«Содержание игры не так важно, важен результат! Как минимум серебряная медаль у России на этой Олимпиаде будет. Но мы надеемся на золото! Не хочу оценивать шансы в финале. Будет день — будет пища», — подчеркнул «СЭ» экс первая ракетка мира Евгений Кафельников.

Теннис
Олимпиада
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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