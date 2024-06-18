Объявлены имена российских игроков, которые согласились на выступление в Париже-2024.

Массовые отказы у женщин

В Федерации тенниса России (ФТР) назвали состав нейтральных россиян на Олимпийские игры в Париже. Примечательно, что из лидеров нашего тенниса в заявку попали только Даниил Медведев, Екатерина Александрова и Мирра Андреева. Таким образом, Игры-2024 пропустят два из трех сильнейших теннисистов страны и две наши лучшие теннисистки. Впрочем, шансы на медали даже в таком составе все равно есть.

Пресс-служба ФТР опубликовала следующую олимпийскую заявку. У мужчин в столице Франции должны, если обойдется без форс-мажоров, сыграть Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов и Аслан Карацев, у женщин — Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер. Кроме того, объявлены и предварительные парные сочетания — Медведев/Сафиуллин, Котов/Карацев, Андреева/Кудерметова и Александрова/Шнайдер.

Теннисная общественность России в последние дни уже была подготовлена к тому, что не увидит на Играх Андрея Рублева, Карена Хачанова и Людмилу Самсонову. Об этом ранее сообщал глава ФТР Шамиль Тарпищев. Он же говорил и о вероятном отказе от выступлений на Олимпийских играх Дарьи Касаткиной и Анастасии Павлюченковой. Но действительность превзошла даже самые суровые ожидания, особенно у женщин.

Итак, решили не ехать в Париж первая ракетка России Касаткина (14-я ракетка мира в рейтинге от 10 июня, когда и была закрыта квалификация на Олимпиаду), вторая ракетка России Самсонова (15-я ракетка мира). По идее их могли заменить в заявке Анна Калинская (24) и Павлюченкова (26), но и их в списке Федерации тенниса России мы не обнаруживаем. Как и восьмую ракетку страны Анастасию Потапову (36). Таким образом, у женщин сыграют Александрова (16), Андреева (23), Кудерметова (34) и Шнайдер (49). То есть третья, четвертая, седьмая и девятая ракетка страны. И это если еще все они благополучно пройдут проверку комиссии МОК, которая, видимо, еще впереди.

Дарья Касаткина. Фото Reuters

Бросается в глаза и отсутствие в олимпийской заявке лучшей парницы страны, восьмой ракетки мира Веры Звонарева. По регламенту олимпийской квалификации 39-летняя Звонарева, выигравшая в прошлом году с немкой Лаурой Зигемунд Итоговый турнир WTA, могла сама выбирать напарницу. Предполагалось, что Вера сыграет с 17-летней Миррой, тем более их сплав опыта и молодости прекрасно проявил себя на «Ролан Гаррос», где Звонарева и Андреева дошли до четвертьфинала. Пусть и снялись без игры из-за выхода Мирры в полуфинал в одиночке и чрезмерной нагрузки на юную теннисистку.

Но в итоге Андреева сыграет на Играх-2024 с Кудерметовой. Вероника также умеет хорошо играть в паре, с бельгийкой Элизе Мертенс она брала Итоговый турнир WTA в 2022 году. Однако с Миррой она пока совершенно несыгранна. Шнайдер также дошла до четвертьфинала «Ролан Гаррос» в паре, но не с соотечественницей, а с американкой Эммой Наварро. На что может рассчитывать их дуэт с Александровой, совершенно непонятно.

Что же касается одиночки, то главные надежды у женщин, безусловно, связаны с Миррой — полуфиналисткой «Ролан Гаррос» — 2024. Умеют играть на грунте и Кудерметова с Александровой, в прошлом доходившие до полуфиналов турниров WTA 1000 на этом покрытии. Шнайдер в нынешнем сезоне выиграла на грунте турнир WTA 125, но на Открытом чемпионате Франции не блеснула.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Медведев и Мирра сыграют по полной

У мужчин бросается в глаза отсутствие Рублева (6-я ракетка мира) и Хачанова (22-я ракетка мира). Причем у обоих был позитивный олимпийский опыт — в Токио Андрей выиграл золото в миксте с Павлюченковой, а Хачанов в одиночке дошел до финала, где уступил Александру Звереву из Германии. Перед Открытым чемпионатом Франции определенные сомнения по поводу поездки на Игры выражал и Медведев, но пятая ракетка мира и первая ракетка России все же решил участвовать. По-видимому, посчитав, что способен бороться за медали на кортах «Ролан Гаррос». Котов (51) с Сафиуллиным (43), как и Андреева со Шнайдер, прежде на Олимпийских играх не выступали, а вот Карацев (92) брал в Токио серебро в миксте с Еленой Весниной.

Поскольку в ФТР уверены, что Аслан сыграет и в одиночке, значит, немало отказов и в других сборных. Ведь по рейтингу ATP допускаются 56 лучших, желающих поехать в Париж, но не более четырех от страны. Перспективы мужских пар кажутся сомнительными — Медведев с Сафиуллиным провели несколько турниров, но неудачно, а Котов с Карацевым вообще никогда вместе не играли и в парном теннисе никогда особо не блистали. В одиночке шансы повыше, ведь тот же Котов в этом году добрался до третьего круга «Ролан Гаррос», а у Карацева есть прошлогодний полуфинал грунтового «мастерса» в Мадриде. Но все же главные медальные надежды связаны с Медведевым.

Тарпищев дал понять, что в миксте будут, скорее всего, заявлены Медведев и Андреева, которые в декабре 2023-го выступали в смешанном разряде на Мировой теннисной лиге в Абу-Даби. Хотя если игра пойдет, сложно сказать, выдержат ли Даниил и Мирра нагрузку в трех разрядах. В любом случае с заявкой на микст можно определиться позже, к 24 июля, а сам олимпийский теннисный турнир, напомним, состоится с 27 июля по 4 августа. «Я очень доволен сформировавшимся составом на Олимпиаду. Это оптимальный состав на данный момент. На Играх выступят те, кто действительно этого хочет и отлично готов. К тому же сможем обкатать молодежь. Все попали на Олимпиаду по своим силам, а не за прошлые заслуги», — цитирует Тарпищева сайт федерального спортивного телеканала.