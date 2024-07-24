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Париж-2024

Сегодня, 07:00

Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Париж накануне старта Олимпийских игр-2024.
Фото Global Look Press
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Ответы на основные вопросы о предстоящей летней Олимпиаде.
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Где и когда пройдут летние Олимпийские игры 2024

XXXIII летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Соревнования состоятся в столице Франции — Париже. Всего будет задействовано 36 спортивных объектов.

14 из них находятся в радиусе 10 километров от Олимпийской деревни, которая расположена всего в 15 минутах от центра и знаменитых достопримечательностей, таких как Эйфелева башня и Большой дворец. Часть соревнований состоится в прилегающих к Парижу департаментах Ле-Ивелин, Сена и Марна, О-де-Сен и Сена-Сен-Дени, еще часть — в других городах Франции.

Матчи футбольного турнира примут Бордо, Нант, Лион, Сент-Этьен, Ницца и Марсель. В Марселе также пройдут соревнования по парусному спорту, а турнир серфингистов намечен в Теахупоо на Таити.

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Церемония открытия Олимпиады 2024 в Париже

Мероприятие в часть открытия XXXIII летней Олимпиады-2024 состоится в пятницу, 26 июля. Впервые в истории церемония пройдет не в чаше стадиона, а на фоне знаковых достопримечательностей столицы Франции Парижа — на набережной реки Сены. Делегации спортсменов проплывут на лодках по 6-километровому маршруту акватории.

Все суда команд будут оборудованы камерами, чтобы зрители, наблюдающие за церемонией по телевизионной или интернет-трансляции, могли увидеть их. Около 10 тысяч атлетов пересекут центр Парижа по реке с востока на запад до Трокадеро, где состоится остальная часть церемонии и финальное шоу открытия.

Главным режиссером шоу стал известный французский драматург Томас Джолли.

Начало церемонии открытия Игр в Париже — в 20.30 по московскому времени.

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Какие виды спорта на летних Олимпийских играх 2024

На Играх в Париже будет разыграно 329 комплектов наград в 32 видах спорта. 28 дисциплин считаются основными, еще четыре добавлены в качестве дополнительных. Спортсмены выступят в турнирах по следующим видам спорта:

  • академическая гребля

  • бадминтон

  • баскетбол

  • баскетбол 3x3

  • бокс

  • борьба вольная

  • борьба греко-римская

  • брейкинг

  • велоспорт на треке

  • велоспорт на шоссе

  • BMX мотокросс

  • BMX фристайл

  • водное поло

  • волейбол

  • гандбол

  • гольф

  • гребля на байдарках и каноэ

  • гребной слалом

  • дзюдо

  • конный спорт

  • легкая атлетика

  • маунтинбайк

  • настольный теннис

  • парусный спорт

  • плавание

  • плавание на открытой воде

  • пляжный волейбол

  • прыжки в воду

  • прыжки на батуте

  • регби-7

  • серфинг

  • синхронное плавание

  • скалолазание

  • скейтбординг

  • современное пятиборье

  • спортивная гимнастика

  • стрельба стендовая

  • стрельба из лука

  • стрельба пулевая

  • теннис

  • триатлон

  • тхэквондо

  • тяжелая атлетика

  • фехтование

  • футбол

  • хоккей на траве

  • художественная гимнастика

Золотая медаль Олимпиады-2024 в&nbsp;Париже. Программа Олимпиады-2024: какие виды спорта и сколько медалей будет разыграно

Новые виды спорта на летних Олимпийских играх 2024

На Олимпиаде в Париже в 2024 году дебютирует только один вид спорта — это брейкинг. В этой дисциплине разыграют два комплекта наград — в мужских и женских сольных соревнованиях. В соревнованиях примут участие по 16 спортсменов, которые будут импровизировать под бит диджея.

Брейк-данс является одним из четырех дополнительных видов спорта на Олимпиаде во Франции. В число таких дисциплин также вошли серфинг, скалолазание и скейтбординг (эти три вида уже входили в программу Токио-2020).

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Расписание летних Олимпийских игр 2024

Расписание соревнований Олимпийских игр было представлено 25 июля 2022 года. Итоговый календарь проведения турниров может измениться вплоть до окончания Олимпиады. Даты и время стартов на открытом воздухе зависят от погодных условий.

Олимпийские игры начнутся в среду, 24 июля: в этот день стартуют квалификации в нескольких видах спорта.

Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже состоится в пятницу, 26 июля.

Первые медали будут разыграны в субботу, 27 июля. В этот день победители и призеры будут определены в велоспорте на шоссе, дзюдо, плавании, прыжках в воду, регби, скейтбординге, стрельбе и фехтовании.

Розыгрыш медалей в турнире по плаванию пройдет с 27 июля по 4 августа, на открытой воде запланирован на 8 и 9 августа, в легкой атлетике — с 1 по 11 августа, в спортивной гимнастике — с 29 июля по 5 августа.

Медальные дни в теннисе — со 2 по 4 августа, в батуте — 2 августа, в велошоссе — 27 июля, 3 и 4 августа, для каноистов — с 8 по 10 августа

Финалы в футболе (мужчины и женщины) — 9 и 10 августа, баскетболе (мужчины, женщины), волейболе (мужчины и женщины) и гандболе (мужчины и женщины) — 10 и 11 августа.

Церемония закрытия пройдет в воскресенье, 11 августа.

Полностью календарь по дням и видам спортам, а также медальный зачет доступны в разделе «Олимпиада» сайта «СЭ».

Даниил Медведев на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Токио. На Олимпиаде-2024 будет не больше 16 россиян. Почему так получилось?

Россия на летних Олимпийских играх 2024

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе и только индивидуальных атлетов. К участию в соревнованиях не допускаются представители командных видов спорта, а также клубов силовых ведомств (ЦСКА, «Динамо»).

Российские спортсмены могут выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий и прохождении процедуры допуска. Свое одобрение дают международные федерации по видам спорта и комиссия МОК.

Даниил Медведев на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Токио. На Олимпиаде-2024 будет не больше 16 россиян. Почему так получилось?

Состав команды России на Олимпиаде 2024 в Париже

Ряд российских спортсменов получили допуск и приняли решение стартовать в Париже, ряд — отклонили приглашение, а ряд — получили отказ. Всего в окончательном списке россиян — участников Олимпийских игр-2024 15 спортсменов.

Теннис: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина.
Велошоссе: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица.
Прыжки на батуте: Анжела Бладцева.
Гребля на каноэ: Алексей Коровашков, Захар Петров, Олеся Ромасенко.
Плавание: Евгений Сомов.

Медали Олимпиады в&nbsp;Париже. США и Китай определят победителя в последний день, России грозит безмедалье

Главные фавориты и медальный прогноз Олимпиады 2024

По прогнозу известного агентства Gracenote на июль, основная борьба за лидерство в общем медальном зачете на Играх в Париже будет между сборными США и Китаем. По общему числу медалей ожидается безоговорочная победа американцев — 123 против 87, а по количеству золота намечается большая интрига — у американцев ожидается 37 наград высшей пробы, у Китая — 36, у Франции — 29.

На отложенной на год Олимпиаде-2020 в Токио летом 2021 года у США было 39 первых мест и 113 медалей всего.

Сборная США на&nbsp;церемонии открытия Олимпийских игр-2020. Спортсменов из США на Олимпиаде будет в 40 раз больше россиян. Так и планировалось?

Церемония закрытия Олимпиады 2024 в Париже

Мероприятие в честь закрытия Олимпийских игр в Париже пройдет 11 августа 2024 года на стадионе «Стад де Франс», где до этого будут проводиться соревнования по легкой атлетике, параатлетике и регби во время Игр. Художественным руководителем церемонии стал режиссер-постановщик Томас Джолли.

По информации RMC Sport, одной из приглашенных звезд станет актер Том Круз. Он уже участвовал в подобных мероприятиях — в 2004 году актер пронес олимпийский огонь в Лос-Анджелесе в рамках всемирной эстафеты перед Играми в Афинах.

Где смотреть и кто покажет трансляции Олимпиады 2024

По информации РБК, Первый канал и входящий в государственный холдинг ВГТРК канал «Россия 1» не будут транслировать Олимпийские игры в Париже. Телеканал «Матч ТВ» ждал позиции ОКР и Минспорта по показу олимпийских соревнований с участием российских спортсменов.

На федеральном телевидении трансляции Олимпиады не значатся. Онлайн-платформы и соцсети также не станут показывать Игры-2024. В частности, в онлайн-кинотеатре Okko сообщили, что не планировали приобретать права, не стал этого делать и холдинг VK.

Трансляции Олимпиады в Париже могут появиться в тематических группах соцсети «ВКонтакте», показывающих другие матчи и соревнования, на которые в России ни у кого нет прав.

За неделю до старта Олимпиады на сайте МОК в качестве интернет-транслятора соревнований на Россию значился портал Международного олимпийского комитета организации. Однако на неделе открытия Игр эта строчка с ресурса исчезла. Вопрос о легальном показе олимпийских состязаний Парижа остался открытым.

Российские зрители смогут следить за&nbsp;событиями на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Париже. Российские зрители все-таки смогут легально посмотреть Олимпиаду в Париже. Но не по ТВ

Где пройдут следующие Олимпийские игры

Следующая Олимпиада в 2026 году будет зимней. Она состоится в Италии, в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Местом проведения следующих летних Игр 2028 года выбран Лос-Анджелес, США. Летние Олимпийские игры в 2032 году состоятся в австралийском городе Брисбен.

Организаторы зимних Олимпиад 2030 и 2034 годов будут объявлены на 142-й сессии МОК в Париже (Франция) с 23 по 24 июля. Для выборов столицы летних Олимпийских игр 2036 года идет процесс подтверждения и изучения заявок.

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