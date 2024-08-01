Надаль прощается, но не уходит. Рафа после неудачной Олимпиады еще может вернуться на «Ролан Гаррос»

Великий испанский теннисист после поражения в паре с Карлосом Алькарасом на Играх-2024 «оставил дверь открытой».

Теннис. Олимпийские игры.

Мужчины. Пары. Четвертьфинал

Раджив Рам/Остин Крайчек (США) — Карлос Алькарас/Рафаэль Надаль (Испания) — 6:2, 6:4

38-летний Рафаэль Надаль сыграл свой прощальный матч на Олимпийских играх, покинув парижский теннисный турнир, что называется, на щите. В паре вместе с соотечественником-испанцем Карлосом Алькарасом они в четвертьфинальной стадии уступили сыгранному американскому дуэту Раджива Рама и Остина Крайчека. Причем проиграли практически в одну калитку. Таким образом, мечта Рафы об олимпийской медали на любимых грунтовых парижских кортах так и осталась мечтой. Но похоже, он не собирается сдаваться. Надаль дал понять, что не исключает своего возвращения на «Ролан Гаррос» в 2025 году.

Ноги уже не те

Возраст, травмы, операции — время, увы, не щадит даже великих теннисистов, заметно снижая их уровень игры. Только в новейшей истории через это уже прошли швейцарец Роджер Федерер и британец Энди Маррей, и только серб Новак Джокович продолжает оставаться на топ-уровне в свои 37. Надалю, увы, повезло меньше. В последние пару лет, после триумфального начала 2022 года (титулы на Открытом чемпионате Австралии и «Ролан Гаррос»), он гораздо больше лечился, чем играл. Тем не менее страсть к теннису оказалась настолько высока, что Рафа не захотел ставить точку, а вместо этого поставил перед собой новые цели. И пожалуй, главная из них — выступление на Олимпиаде в Париже.

Что ж, задачу-минимум он выполнил, успел восстановиться и даже более-менее набрать форму, дойдя до финала в Бостаде за неделю до старта Игр. Но надо понимать, что более-менее — это, вероятно, процентов 20-30 от пиковых возможностей Надаля, чья игра всегда была завязана на «физику», крайне энергозатратна и подразумевала огромный объем беговой работы. В своем нынешнем состоянии здоровый Рафа уже доказал, что способен в хороший день обыгрывать теннисиста из топ-50 и даже из топ-20, однако оказать достойное сопротивление лидерам он не готов.

Через это, кстати, прошел и Маррей, который после тяжелейшей операции на бедре вернулся в теннис и одержал несколько хороших побед. Но и близко не подобрался к тому уровню игры, когда поднимался на первую строчку рейтинга ATP и превращал «Большую тройку» в «Большую четверку». Надаль, в общем-то, не витает в облаках и сам прекрасно понимает уровень своей нынешней готовности. «Я не смог поставить его в затруднительное положение, не смог качественно бить по мячу, недостаточно хорошо двигался. Практически невозможно играть с Новаком, не создавая ему проблем, без ног, какие у меня были двадцать лет назад», — заявил он после поражения от Джоковича во втором круге Игр в Париже.

Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Фото Reuters

Будет ли теннисный бонус?

В паре «физика», конечно, тоже важна, но опыт и мастерство значат больше. Поэтому, скажем, все лидеры мирового парного тенниса — это плюс-минус ровесники Надаля, а победителю Australian Open-2024 Рохану Бопанне из Индии и вовсе 44 года. Мало того, даже обыгравший Надаля на Играх в Париже Рам старше Рафы — ему уже стукнуло 40, да и 34-летнего Крайчека не назовешь юношей. В одиночке даже нынешний Надаль легко обыграл бы обоих американцев, а про его напарника Алькараса и говорить не приходится. Вот только парный теннис — другая игра, здесь крайне важны сыгранность, наработанные парные комбинации, ощущения других габаритов корта. «Мы не привыкли выступать в паре, так что единственный путь к успеху — играть радостно, энергично. И мы стараемся это делать», — приводил слова Рафы france24.com после четвертьфинала. Вот только на одной радости можно выиграть далеко не всегда.

Надаль и Алькарас до Олимпийских игр ни разу не сыграли вместе. Поэтому, хотя и сумели пройти в Париже два круга, их поражение от американцев не сенсация. Те были сильны именно как пара, на фоне которой Рафаэль и Карлос порой напоминали школьников. Испанцы для порядка спорили по поводу аутов, но, безусловно, понимали, что все идет к поражению, которое они приняли достойно. Алькарасу еще предстоит бороться за олимпийское золото в одиночке, а Рафа попрощался с олимпийским Парижем.

«Я не знаю, последний ли раз я сыграл в Париже на корте Филиппа Шатрие. Может, да, а может, и нет. Олимпийские игры были моей целью, я был сосредоточен на них. Теперь вернусь домой, отдохну и немного отключусь от тенниса. После чего приму решение, что собираюсь делать в будущем», — заявил он в микст-зоне. Не исключено, что Надаль все еще верит в способность если не вернуться на свой чемпионский уровень, то хотя бы в возможность играть на крупных турнирах как теннисист топ-10. Не исключено, что он поедет на US Open, а может, решит лучше подготовиться к грунтовому сезону 2025 года.

И не надо осуждать за Рафу за то, что он цепляется за прошлое, не хочет принять очевидное и повесить ракетку на гвоздь. Очевидно, что Надаль очень любит теннис и сам в состоянии решить, когда и как он завершит карьеру. Если это случится позже, а не раньше, теннис от этого только выиграет. А если Рафа все же сумеет прибавить и еще блеснет на каком-нибудь крупном турнире, то это надо воспринимать как приятный теннисный бонус.