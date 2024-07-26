Проблемы с бедром могут лишить Надаля Олимпиады в Париже. Все усилия напрасны?

Испанец отменил уже две тренировки перед стартом турнира.

Олимпиада в Париже должна дать 38-летнему Рафаэлю Надалю дополнительную возможность попрощаться с любимыми кортами, на которых он творил историю и ставил рекорды. В столице Франции он 14 раз побеждал в финале одиночного турнира «Ролан Гаррос» — достижение, которое в ближайшие 14 лет точно никто не сможет превзойти. Однако финальный аккорд Рафы в Париже может получиться смазанным. Сейчас многие болельщики испанского теннисиста обеспокоены его физическими кондициями. Люди из окружения Надаля положительных прогнозов пока не дают.

48 часов до решения

Для фанатов Рафы последняя пара дней приносит не самые приятные новости. Жеребьевка одиночного турнира для испанца, можно сказать, сложилась неудачно. В первом круге он встретится с Мартоном Фучовичем, а уже во втором маячит битва с Новаком Джоковичем, имеющим на Олимпиаде первый номер «посева».

«Знаю, что второй круг вызвал большой интерес, — говорил на пресс-конференции серб. — Чтобы это произошло, нам обоим нужно сначала победить во втором круге. Тогда, безусловно, будет зрелищный матч, как в старые добрые времена, когда мы играли друг с другом практически на всех крупнейших турнирах».

Новак свой матч первого круга против австралийца Мэтью Эбдена должен выиграть без проблем, а вот по поводу стартовой игры Надаля такой уверенности нет. Дело даже не в том, что Фучович стоит выше Рафы в рейтинге ATP (83-е место венгра против 161-го испанца). На своем любимом грунте Надаль способен себя показать. Вопросы вызывает состояние теннисиста.

Испанские СМИ сообщают, что Рафа отменил уже две запланированные тренировки с Александром Зверевым. Немцу в итоге пришлось делать замену спарринга на Яна-Леннарда Штруффа. На кортах Надаль все-таки появился и провел тренировку с Карлосом Алькарасом, с которым ему играть пару, но на его правом бедре была повязка.

«Был небольшой регресс, и мы решили, что сегодня лучше отдохнуть и восстановиться, посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра и будет ли готов тренироваться, — объяснял ситуацию тренер Надаля Карлос Мойя. — Я не могу ничего гарантировать, нужно подождать. Нет такого, что мы решили, что он не сыграет, но мы хотим дать ему 48 часов, чтобы оценить, как он восстановится, и если все пойдет хорошо, он будет готов играть в субботу».

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Подвиг в Баштаде

Испанец сильно подвержен травмам, особенно в последние годы, но в данном случае плохую службу с ним сыграло геройство на турнире в Баштаде на прошлой неделе. Там Надаль впервые за два года вышел в финал. Вот только какой ценой!

В четвертьфинале 38-летний теннисист бился с аргентинцем Мариано Навоне 3 часа 59 минут. Это второй по продолжительности трехсетовый матч в его карьере. Самый долгий был в 2009-м, когда игра с Джоковичем была на три минуты дольше.

В полуфинале в Баштаде Рафа в трех сетах справился с хорватом Дуе Айдуковичем, но на титульный матч сил уже не хватило. Не помогло даже то, что он снялся с финала в парном разряде, в котором выступал вместе с норвежцем Каспером Руудом. В одиночке Надаль без шансов проиграл португальцу Нуну Боржесу — 3:6, 2:6.

«Я провел здесь целых полторы недели, наслаждаясь этим удивительным местом, — говорил после матча Надаль. — Мне было очень весело на корте. Я провел несколько хороших матчей. Сегодня был не лучший день. Это заслуга Нуну. Мне было тяжело, он играл очень-очень хорошо».

Веселье на турнире в Швеции принесло Рафе подъем на 100 строчек в рейтинге ATP и мышечную усталость, что подтвердил тренер Карлос Мойя: «В понедельник он отдыхал после тяжелой недели в Баштаде, и во вторник постепенно возобновили тренировки, в очень спокойном режиме, зная, что есть усталость. Вчера (в среду, 24 июля. — Прим. «СЭ») был очень хороший день, мы провели обе тренировки: одиночную утром, парную — во второй половине дня. И уже во второй половине дня он почувствовал эту небольшую проблему, и мы решили, что правильнее всего будет отдохнуть, пройти процедуры в Олимпийской деревне и дать ему время восстановиться».

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Нужна ли одиночка?

Теннисный турнир в Париже стартует 27 июля. У Надаля еще есть дополнительное время подумать, стоит ли выступать, ведь его первый матч в одиночном разряде запланирован на 28 июля. Однако стоит ли ему в это ввязываться? Перспективы взять медаль в этом разряде, особенно учитывая потенциальную встречу с Джоковичем во втором круге, у него мизерные. Не лучше ли двукратному олимпийскому чемпиону поберечь силы и сосредоточиться на парном разряде, где успех действительно реален?

В паре Рафа должен выступить с третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом, который в этом сезоне в Париже взял свой первый титул «Ролан Гаррос». Играть испанскому дуэту предстоит уже в субботу, 27 июля. В соперниках в первом круге у них аргентинцы Максимо Гонсалес и Андрес Мольтени.

Есть ощущение, что Надаль склоняется, чтобы отказаться от одиночного разряда в пользу парного. Ведь тренировку с Алькарасом, несмотря на проблемы с бедром, он не пропустил. Рафа говорит, что общение с юным чемпионом дает ему омолаживающий эффект: «У нас сложились хорошие отношения, появилась возможность лучше узнать друг друга и пожить вместе. Общение с ним омолаживает. Приятно видеть, как такой человек, как Карлос, участвует в своих первых Олимпийских играх. Мы выложимся по максимуму».

Проблемой может стать то, что Алькарас больше сосредоточен на одиночном разряде, где все называют его главным фаворитом турнира. В парном разряде опыт у него не такой большой, что он сам признает. Но Карлос готов перенимать его у своего более титулованного товарища

Надаль же готов биться и страдать, ведь олимпийские медали он ставит выше побед на других турнирах: «Я пропустил две Олимпиады, и мне было больнее, чем от пропуска «Большого шлема». А победа в Пекине в 2008-м была важнее «Шлемов». Ты чувствуешь себя частью чего-то более значимого. И возвращаясь в деревню с медалью, испытываешь невероятные чувства».

Рафа заявил, что это точно его последние Игры. В его олимпийской коллекции есть победа в одиночном разряде в 2008-м и в парном в 2016-м. Еще одно золото или хотя бы медаль в знаковом для испанца Париже станет красивой историей.