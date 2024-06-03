Надаля допустили до Олимпиады благодаря прошлым заслугам. Испанские теннисисты недовольны

Педро Мартинес считает несправедливым нынешнее распределение путевок на Игры в Париже.

Практически все в теннисном мире предвкушают возможное участие Рафаэля Надаля в Олимпийских играх в Париже, где он настроен сыграть не только в одиночном разряде, но и в паре с Карлосом Алькарасом. Однако есть и недовольные, причем среди испанских теннисистов. В частности, Педро Мартинес заявил о несправедливости в распределении олимпийских квот. Ведь в результате применения так называемого защищенного рейтинга своими соотечественниками он, будучи третьей ракеткой Испании, останется, что называется, у разбитого корыта, без путевки на Игры в Париже.

Справедлив ли защищенный рейтинг?

Как известно, на Олимпиаду гарантированно попадают теннисисты, которые войдут в топ-56 рейтингов ATP и WTA на момент окончания «Ролан Гаррос», то есть на 10 июня 2024 года, но не более четырех представителей от одной страны в каждом одиночном разряде. На первый взгляд, Мартинес вполне удовлетворяет всем критериям. 27-летний испанец, проигравший на старте Открытого чемпионата Франции россиянину Андрею Рублеву, в live-рейтинге занимает 46-е место, а из соотечественников его опережают только двое — Алькарас и Алехандро Давидович Фокина. В чемпионской гонке он и вовсе из испанцев уступает только Карлосу. Казалось, при желании Педро уже сейчас мог бы бронировать себе билеты на Игры-2024 в Париж. Но, скорее всего, ему участие в Олимпиаде не светит. В том числе из-за Надаля.

Дело в том, что 14-кратный победитель «Ролан Гаррос» Надаль сейчас не входит даже в топ-250. Но при этом по правилам гарантировал себе место на любом турнире благодаря защищенному рейтингу, который предоставляется игрокам, пропустившим из-за повреждений шесть месяцев и более.

Рафа не играл на соревнованиях из-за травмы бедра с января 2023-го до января 2024-го, поэтому в «замороженном» рейтинге он считается девятой ракеткой мира со всеми доступными для этого привилегиями, кроме попадания в «посев». Ему даже не надо просить wild card на турниры «Большого шлема», хотя организаторы, конечно, пошли бы ему навстречу. Он вправе получать место в основных сетках по первому требованию, пусть существуют определенные лимиты.

Мало того, помимо Надаля, защищенный рейтинг имеет и еще один испанец Пабло Карреньо Буста, пропустивший почти весь прошлый сезон, а в ноябре 2023-го перенесший операцию на правом локте. Нынешний «Ролан Гаррос» стал для него первым турниром за девять месяцев. Пабло предсказуемо не прошел первый круг, на 10 июня не будет входить даже в топ-800, но, поскольку до травмы являлся игроком топ-20, также может отправиться на Игры в Париже.

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Рафа готов отказаться от Уимблдона

«Безусловно, все хотели бы видеть Рафу, включая меня как фаната, но все же защищенный рейтинг в данном случае не полностью справедлив. Это словно если бы я получил травму сейчас, а через четыре года использую защищенный рейтинг на Играх в Лос-Анджелесе. Думаю, своими результатами я заслужил поехать на Олимпиаду-2024, и пропустить ее из-за защищенного рейтинга других испанских теннисистов несправедливо. Но я ничего не могу с этим поделать», — приводит слова Мартинеса Eurosport.

При этом, конечно, Педро заметно менее титулован, чем Надаль и даже Карреньо Буста. К тому же Рафаэль и Пабло успели отличиться и на Олимпиадах. Так, Надаль стал олимпийским чемпионом в одиночном разряде в 2008-м в Пекине и в парном разряде вместе с Марком Лопесом в 2016 году в Рио-де-Жанейро. А Карреньо Буста произвел фурор три года назад на Играх в Токио, когда завоевал бронзовую медаль, попутно обыграв двух фаворитов — россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале и серба Новака Джоковича в матче за третье место.

Но и Мартинеса можно понять, к тому же на парижском олимпийском грунте его шансы возрастут, ведь все три финала (один выиграл и два проиграл) в карьере он играл как раз на земляном покрытии, а недавно в Эшториле на пути к решающему матчу обыграл двукратного финалиста «Ролан Гаррос» норвежца Каспера Рууда.

Как бы то ни было, Мартинеса летом в Париже мы, скорее всего, не увидим, в отличие от Рафы. «Мне очень нравится играть, я путешествую с семьей и получаю удовольствие. И кажется, что игра идет лучше, чем два месяца назад. Надеюсь вернуться на этот корт на Олимпиаду — это меня мотивирует. Это будет еще одна возможность, и я надеюсь хорошо подготовиться», — заявил Надаль после поражения в первом круге Открытого чемпионата Франции от Александра Зверева из Германии. Он также добавил, что из-за подготовки к Олимпиаде, скорее всего, пропустит весь травяной сезон, включая Уимблдон.