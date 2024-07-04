МОК не пустил Кудерметову на Олимпиаду. Российская заявка снова сокращается

Сегодня, 17:00
Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала финальные заявки сборных на олимпийский теннисный турнир в Париже, который пройдет с 27 июля по 4 августа. Из них следует, что до Игр-2024 допущены шесть из восьми игроков, которых анонсировала наша федерация. В списке ITF нет Аслана Карацева и Вероники Кудерметовой, зато неожиданно присутствует олимпийская чемпионка Елена Веснина. Правда, последней еще предстоит подтверждение нейтрального статуса в комиссии по допуску, и есть опасения, что 37-летней спортсменке откажут. Ведь она, как и Кудерметова в прошлом была связана с ЦСКА, а чиновники МОК не видят разницы между бывшим и текущим армейским или динамовским статусом.
Итак, если не произойдет снятий из-за травм, то в одиночных разрядах выступят следующие российские нейтралы: мужчины — Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов; женщины — Диана Шнайдер, Мирра Андреева. Екатерина Александрова. В парах заявлены: Даниил Медведев / Роман Сафиуллин, Мирра Андреева / Диана Шнайдер и Екатерина Александрова / Елена Веснина. Правда, последней еще предстоит пройти проверку в комиссии МОК, и это будет непросто, поскольку на сайте ЦСКА до сих пор есть профиль спортсменки, которая является одним из самых успешных парных игроков в истории нашего тенниса.
Веснина является олимпийской чемпионкой-2016 в паре с Екатериной Макаровой (с ней же она выигрывала Ролан Гаррос, US Open и Уимблдон), а также серебряным призером Игр-2020 в микст-дуэте с Асланом Карацевым. Кстати, обе олимпийские награды у Елены в 2021 году похитили неизвестные преступники, а затем, раскаявшись, вернули. После Токио-2020 Веснина не играла два года и возобновила карьеру только в нынешнем сезоне и только в паре. Успехи там невелики — всего одна победа в пяти матчах и, как следствие, очень низкий рейтинг. Тем не менее Елена может рассчитывать на wild card как победительница Олимпиады в Рио.
«Я хотела, конечно, поехать на свою пятую Олимпиаду — это удивительно, конечно. И надежда на медали, на хорошее выступление есть всегда, — приводит слова Весниной ТАСС. — Но еще не все окончательно ясно». «Веснину специально добавил в запас. Она реально может сыграть в Париже в паре, если все же не поедет Кудерметова. Это подстраховка, нормальный для таких случаев ход, — объяснил «Матч ТВ» глава федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Впрочем, судя по опыту других наших кандидатов на поездку на Игры-2024, шансы преодолеть фильтр комиссии МОК у Елены не слишком высоки.
Что касается недопуска Кудерметовой, что здесь все достаточно печально, поскольку спортсменка еще год назад говорила, что давно не имеет никакого отношения к славному армейскому коллективу. «В юности я тренировалась в ЦСКА. Это был мой клуб, когда я приезжала в Москву, я занималась там. Но сейчас я там не тренируюсь. У меня нет с ними контракта, и я не получаю там зарплату. В данный момент мы разделены», — говорила Вероника на пресс-конференции в Мадриде в ответ на призывы украинских соперниц лишить ее нейтрального статуса за связи с российскими силовыми структурами.
В то же период к Веронике были вопросы из-за присутствия на ее форме надписи «Татнефть» — одно из подразделений этой российской компании находилось под западными санкциями. «Давление было, и оно возрастало с течением времени, — рассказывал в интервью «СЭ» муж и тренер Кудерметовой Сергей Демехин. — Кульминацией стало правило от WTA, что мы не имеем права использовать логотипы российских компаний. Из-за этого у нас не было выбора, и пришлось отказаться от символики спонсора. Очень благодарны «Татнефти» за понимание, они отнеслись к этой ситуации спокойно, не было никаких претензий или лишних вопросов».
Как бы то ни было, Кудерметова в последние годы без помех выступала на турнирах WTA и «Большого шлема» и планировала сыграть на Олимпиаде в Париже, куда попадала после отказов россиянок с более высоким рейтингом. «В паре я предполагала, что будет возможность сыграть. Понимала, что некоторые игроки сделают выбор в пользу профессиональных турниров, и не все поедут в Париж. Значит, у меня будет еще шанс, — рассказывала Вероника в интервью «СЭ». — Касаемо пары мы договорились играть с Миррой Андреевой, попробуем перед Олимпиадой потренироваться побольше вместе... Я спортсмен и приняла решение об участии исходя из этого принципа. Благодарна тем болельщикам, которые поддерживают мое решение».
Увы, у МОК по поводу заявки Вероники оказалось иное мнение. Своих решений комиссия по допуску не объясняет, но сомнений, что здесь дело в армейском прошлом Кудерметовой, практически нет. Что касается Карацева, то тут все проще — Аслан после «Ролан Гаррос» был 92-м в рейтинге, а последний из попавших без специальных бонусов на данный момент занимает 84-ю строчку. Теоретически наш теннисист имеет шанс попасть в Париж, если с турнира снимется еще восемь участников. Правда, для этого Карацеву придется-таки пройти горнило комиссии по допуску. Любопытно, что перед парижским «Большим шлемом» Аслан был в рейтинге 82-м и лишился Олимпиады из-за поражения от Александра Шевченко в пяти сетах первом круге французского мейджора.
Сам Шевченко, еще в прошлом году выступавший за Россию, едет на Олимпиаду в составе сборной Казахстана (хотя ранее казахстанские коллеги уверяли, что это невозможно). Вообще вся олимпийская бригада соседней страны в одиночном разряде состоит из бывших россиян — компанию Шевченко составляют Александр Бублик, Елена Рыбакина и Юлия Путинцева. В парном разряде также заявлен бывший украинец Александр Недовесов. В заявке сборной Франции — экс-россиянка Варвара Грачева. К ним у IFT претензий, надо полагать, нет. Хотя тот же Шевченко не сыграл за сборную Казахстана в Кубке Дэвиса ни одного матча.
Также подтвердилась информация, что на Олимпиаде не будет ни одного игрока из Белоруссии. Третья ракетка мира Арина Соболенко давно отказалась от Парижа-2024 и к тому же снялась с Уимблдона из-за травмы плеча. А вот Виктория Азаренко, пропустившая Игры в Рио и Токио, если верить документу комиссии МОК, дала согласие на ближайшую Олимпиаду. Правда, параллельно стало известно, что она в те же сроки, что на Игры-2024, заявилась на турнир в Вашингтоне и тоже снялась с Уимблдона (и тоже из-за плеча). Теперь же выясняется, что в заявке на ближайшую Олимпиаду Виктории нет, а это значит, что она не использует свой олимпийский шанс в третий раз подряд.
Составы микст-дуэтов пока не объявлены. Но каждая страна может там выставить не более одной пары, и, согласно предварительной информации, от нашей страны там выступят Даниил Медведев и Мирра Андреева. Хотя насколько разумно нашим лидерам тратить силы сразу на три разряда — большой вопрос.
Теннис: Даниил Медведев (согласие дано), Роман Сафиуллин (согласие дано), Павел Котов(согласие дано), Екатерина Александрова(согласие дано), Мирра Андреева (согласие дано), Диана Шнайдер (согласие дано), Елена Веснина (ожидание решения комиссии)
Велошоссе: Тамара Дронова (согласие дано), Алена Иванченко (согласие дано), Глеб Сырица (согласие дано)
Прыжки на батуте: Анжела Бладцева (согласие дано)
Вольная борьба: Начын Монгуш (согласие дано), Шамиль Мамедов (согласие дано), Арслан Багаев (согласие дано), Абдулла Курбанов (согласие дано), Алан Остаев (согласие дано)
Греко-римская борьба: Магомед Муртазалиев (согласие дано)
Женская борьба: Наталья Малышева (согласие дано), Алина Касабиева (согласие дано), Елизавета Петлякова (согласие дано)
Гребля на каноэ: Алексей Коровашков (ожидание согласия), Захар Петров (согласие дано)
Плавание: Евгений Сомов (ожидание согласия)
Теннис: Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Вера Звонарева
Велошоссе: Александр Власов
Женская борьба: Вероника Чумикова
Дзюдо: Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили, Махмадбек Махмадбеков
Вольная борьба: Артур Найфонов, Заурбек Сидаков, Заур Угуев, Абдулрашид Садулаев
Греко-римская борьба: Милад Алирзаев, Сергей Семенов, Муса Евлоев
Женская борьба: Надежда Соколова, Ханум Велиева
Прыжки на батуте: Яна Лебедева
Тхэквондо: Владислав Ларин, Максим Храмцов, Татьяна Минина, Полина Хан
Гребля на каноэ: Иван Штыль
Дзюдо: Рамазан Абдулаев, Аюб Блиев, Мурад Чопанов, Данил Лаврентьев, Тимур Арбузов, Михаил Игольников, Матвей Каниковский, Арман Адамян, Тамерлан Башаев, Инал Тасоев, Сабина Гилязова, Дарья Курбонмамадова
Теннис: Вероника Кудерметова