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Париж-2024

Сегодня, 18:35

Шнайдер впечатляет на грунте, Александрова может сосредоточиться на паре

Шнайдер вышла во второй круг Олимпиады, Александрова проиграла
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Диана Шнайдер.
Фото Reuters
Диана Шнайдер.
Фото Reuters
Екатерина Александрова.
Фото Reuters
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Перенесенные матчи олимпийского турнира по-разному сложились для наших теннисисток.

Олимпийские игры
Одиночный разряд. Женщины
Диана Шнайдер (Россия) — Элизабетта Кочаретто (Италия) — 6:2, 7:5
Юэ Юань (Китай) — Екатерина Александрова (Россия) —7:5, 6:7 (0:7), 6:2

В первый день олимпийского теннисного турнира матчи состоялись только на двух главных кортах легендарного комплекса «Ролан Гаррос», имеющих раздвижную крышу. Все остальные встречи первого круга из-за дождя были перенесены на воскресенье, 28 июля. Первыми запусками на второстепенных кортах начинали россиянки — Диана Шнайдер и Екатерина Александрова. Если 20-летняя Шнайдер сейчас находится в отличной форме, взяв два титула за последний месяц и ворвавшись в топ-25, то 29-летняя Александрова переживает сложный период.

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Хотя первая половина года получилась для Екатерины удачной. На турнире в Аделаиде она добралась до полуфинала, в Линце — до финала (и там и там уступила Елене Остапенко), а особенно впечатлила на супертурнире в Майами. В 1/8 финала Екатерина смогла выбить первую ракетку мира Игу Свентек, а в четвертьфинале — пятую «сеяную» Джессику Пегулу. В полуфинале движение Александровой остановила будущая чемпионка турнира Даниэль Коллинз, которая проводит лучший сезон в карьере. Тем не менее после американского турнира опытная россиянка дебютировала в топ-15.

Увы, но после этого успеха последовала серия из четырех поражений подряд — в Чарльстоне (от Тейлор Таунсенд), Штутгарте (Онс Жабер), Мадриде (Эшлин Крюгер) и Риме (Александра Саснович). Причем в матче с белорусской теннисисткой Александрова взяла всего один гейм. Реабилитироваться на «Ролан Гаррос» не получилось — поражение в первом же матче от Виктории Томовой.

Екатерина Александрова.
Фото Reuters

На траве, где Екатерина всегда играла сильно, ей сразу же удалось дойти до полуфинала в Хертогенбоше, а в Берлине — дать бой второй ракетке мира Кори Гауфф. Однако на следующем турнире в Бад-Хомбурге Александрова получила повреждение в матче с будущей полуфиналисткой Уимблдона Донной Векич. Британский «мейджор» пришлось пропустить. В итоге наша теннисистка потеряла 200 очков и выбыла из топ-20.

Турнир в Германии так и оставался последним для Екатерины, она целенаправленно готовилась к Олимпиаде. Однако первый выход на корт более чем за месяц не принес ей положительных эмоций. В напряженном матче россиянка проиграла китаянке Юэ Юань.

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Матч выдался очень напряженным и продолжался 2 часа 30 минут. В первой партии обе девушки играли неважно. Китаянка отдала две свои подачи, Александрова — три. Решающий брейк Юэ Юань сделала при счете 6:5. Вторая партия оказалась еще более напряженной и дошла до тай-брейка. Его Екатерина забрала очень уверенно, выиграв семь розыгрышей подряд.

Казалось, что наступил отличный момент, чтобы перевернуть ход игры в свою пользу, но в третьем сете у Александровой кончился бензин. Вероятно, сказался длительный простой, связанный с травмой. Представительница КНР же, наоборот, провела очень качественную партию и заслуженно вышла во второй круг. Там 40-я ракетка мира сыграет с Марией Саккари из Греции.

Екатерина же может сосредоточиться на парном разряде, где вместе с Еленой Весниной ей предстоит очень тяжелое испытание в первом круге — в соперниках чешский дуэт Каролина Мухова и Линда Носкова.

Диана Шнайдер.
Фото Reuters

Такие универсалы — большая редкость

У Дианы Шнайдер, наоборот, в первой половине сезона хватало ранних вылетов (исключением стал турнир в Хуахине, где россиянка взяла дебютный титул). Зато после Рима россиянка заиграла на очень высоком уровне. Титулы в Бад-Хомбурге и Будапеште — лишнее тому подтверждение. Хотя и до этого была классная игра на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, где ей удалось выиграть сложнейший матч у Каролины Плишковой и разгромить Слоан Стивенс.

Поэтому Шнайдер вполне способна здорово выступить на Олимпиаде.

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«Диана стала самой молодой теннисисткой за последние 15 лет с тремя титулами на разных покрытиях за календарный год, — отметил «СЭ» вице-президент ФТР, экс первая ракетка мира Евгений Кафельников. — Молодец! Такие универсалы — большая редкость. Для меня вообще мощное выступление Дианы в этом сезоне — приятная неожиданность. Радует, что к Олимпиаде она подходит в отличной форме. Как и Мирра Андреева, которая серьезно прибавила за последний год, обрела уверенность. Все это настраивает на позитив. Мирра умеет играть и одиночку, и пару, где выступит как раз с Дианой. В таком сочетании они вполне могут замахнуться на победу».

Подтверждая слова легенды нашего тенниса, Шнайдер классно провела первый круг в одиночке, за полтора часа обыграв итальянку Элизабетту Кочаретто. В первой партии Диана реализовала два брейк-пойнта из пяти. Во втором сете 61-я ракетка мира постаралась вернуться в игру, но в концовке партии россиянка все же дожала Кочаретто. Во втором круге Шнайдер встретится с китаянкой Сю Ван, которая уверенно прошла Линду Носкову.

Теннис
Диана Шнайдер
Екатерина Александрова
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