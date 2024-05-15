Украинцы требуют не пускать Хачанова на Олимпиаду. Все из-за публикации в соцсетях

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Российские теннисисты, выступающие в нейтральном статусе, без особого труда досрочно прошли спортивный отбор на Олимпийские игры в Париже. Однако нельзя забывать и о жестких критериях нейтральности от МОК. В их несоблюдении на днях украинцы обвинили Карена Хачанова, вменив ему в вину... пост в социальных сетях от 9 мая с поздравлением с Днем Победы. Украинцев взбесила цифра 9 в цветах георгиевской ленточки. Теперь Карена требуют не пускать на Игры в Париж, а также отстранить от турниров под эгидой ATP и ITF.
Требование вместе с коротким видеороликом, озаглавленным «Российский теннисист Карен Хачанов поддерживает войну на Украине», появилось на YouTube в одном из проукраинских англоязычных каналов.
«На любом официальном мероприятии или в средствах массовой информации (включая интервью, посты и репосты в социальных сетях) до, во время и после ОИ-2024 (в том числе на любых национальных событиях, связанных с Играми-2024) индивидуальные нейтральные спортсмены и их вспомогательный персонал должны воздерживаться от любой деятельности или общения, связанного с национальными символами Российской Федерации, Белоруссии, их НОК и национальными федерациями, или с символами, ассоциирующимися с поддержкой конфликта на Украине (включая Z, георгиевские цвета и любой другой военный брендинг и лозунги)», — цитируются там «Принципы участия отдельных нейтральных спортсменов и их вспомогательного персонала с российскими или белорусскими паспортами в Олимпиаде-2024». И делается вывод, что Карена в связи с этим надо отстранить от всех международных турниров, включая, само собой, Олимпиаду.
Очевидно, что Хачанов просто, без всяких задних мыслей, хотел поздравить своих подписчиков с Днем Победы. Но, как ни парадоксально, к нему на основании этого поста с георгиевской ленточкой действительно могут быть применены санкции вплоть до отстранения от Игр-2024. Или как минимум Карену придется оправдываться перед олимпийской комиссией по допуску. Это, конечно, несправедливо и унизительно, но такова нынче международная спортивная жизнь для россиян. Поскольку «независимой комиссией МОК по допуску будут приняты во внимание информация, полученная от международных федераций, анкетные данные, публичные заявления (в том числе сделанные в социальных сетях), участие в демонстрациях или мероприятиях в поддержку СВО и использование любого символа, ассоциирующегося с конфликтом на Украине».
При этом если Хачанова действительно не допустят до Олимпиады, то это будет потеря одного из реальных претендентов на призовые места. Напомним, что Карен на прошлых Олимпийских играх в Токио завоевал серебро в одиночном разряде, уступив в финале Александру Звереву из Германии. В прошлом году в Китае он выиграл первый за несколько лет титул ATP. Сейчас теннисист уверенно входит в топ-20 рейтинга, на прошлогоднем «Ролан Гаррос» (на этих кортах пройдет Олимпиада в Париже) дошел до четвертьфинала, да и вообще на грунте смотрится очень неплохо. К тому же в паре с Андреем Рублевым Хачанов также на грунте в 2023-м выиграл «мастерс» в Мадриде, а значит, у него есть шанс завоевать в Париже не одну, а сразу две медали. А может, и три — при условии выступления в миксте.
При этом Хачанов в прошлом уже подвергался критике, но только со стороны не украинцев, а азербайджанцев. Теннисист с армянскими корнями в 2023-м на Australian Open в Мельбурне несколько раз написал на камере «Арцах, держись!», поддержав армянское население Нагорного Карабаха во время конфликта с Баку. Но тогда призывы Федерации тенниса Азербайджана наказать игрока за поддержку Арцаха ни к чему не привели. Как рассказывал сам Карен «СЭ», после той истории у него только стало больше подписчиков из Армении. В марте 2024-го Хачанов провел с Рублевым в Лос-Анджелесе благотворительный матч, а собранные средства (более 100 тысяч долларов) пошли на поддержку населения Арцаха.