Украинская теннисистка снялась с Олимпиады в Париже из-за дождя. Старт турнира превратился в фарс

Ангелина Калинина простудилась и решила не рисковать, но почему ей и другим игрокам не нашлось достойной замены?

Старт олимпийского теннисного турнира в Париже получился скомканным не только из-за погоды в первый день, но и из-за настоящего вала отказов в последний момент от участия в матчах одиночного разряда со стороны теннисистов. Причем многие снялись уже после жеребьевки, отказавшись подвергать свое здоровье даже минимальному риску. Показательный пример — украинка Ангелина Калинина, которая решила не выходить на корт... из-за боли в горле.

В своем неучастии в Играх-2024 Калинина обвинила парижский дождь. Заметим также, что многочисленные снятия теннисистов вкупе со странными правилами олимпийской квалификации превратили ряд матчей первого круга в фарс — на корты «Ролан Гаррос» пришлось выйти тем, кто, мягко говоря, не блещет в одиночном разряде или даже вообще не выступает в нем.

Фото Reuters

Во всем виновата погода?

Конечно, 27-летняя Ангелина вряд ли претендовала на олимпийскую медаль, но все же это достаточно сильная теннисистка. В данный момент в рейтинге WTA она занимает 47-е место, причем не так давно была и в топ-25. Кстати, именно на грунте она всегда показывала свои лучшие результаты. В частности, в нынешнем сезоне у нее несколько полуфиналов WTA на данном покрытии, а в прошлом году она дошла до финала престижного грунтового «тысячника» в Риме, не доиграв из-за травмы решающий матч против Елены Рыбакиной из Казахстана.

Добавим, что Рыбакина также снялась с Олимпийских игр в Париже уже после опубликования сетки, но там медицинская причина кажется весомой — острый бронхит. Что же касается Калининой, то ее объяснения выглядят несколько странно. «К сожалению, вчера долго находились на кортах, ожидая начала соревнований. Все время шел дождь, и сегодня утром я почувствовала боль в горле», — сообщила Калинина. Добавив, что хотела сыграть на Олимпиаде, но не хочет рисковать здоровьем. Пресс-служба Национального комитета Украины также в качестве причины отказа от выступления указала простуду.

Что ж, конечно, простуда бывает разная. Однако если Ангелина после парижского дождика просто почувствовала дискомфорт в горле без каких-либо других симптомов, то крайне странно отказываться от олимпийской мечты. К тому же общеизвестно, что многие спортсмены на важных турнирах выступают, несмотря на болезни (в том числе с температурой) и травмы. Впрочем, не стоит забывать тот факт, что там они рискуют здоровьем ради приличных призовых и рейтинговых очков, а на Олимпийских играх ни того ни другого им не положено. Возможно, это при ухудшении самочувствия и не позволяет им сыграть через не могу.

Ангелина Калинина. Фото Global Look Press

Играют те, кто не умеет играть

Конечно, есть и исключения. В частности, испанец Рафаэль Надаль все же вышел на олимпийский корт в одиночке, хотя публично сомневался в этом из-за болячек. Но Надаль, как и серб Новак Джокович, не раз говорил о принципиальной важности для него Олимпийских игр. Такие теннисисты рассматривают олимпийские медали как вишенку на торте своих богатых коллекций. Что же касается менее крутых игроков, то их олимпийская мотивация не так велика. Шансы на награды малы, так зачем лишний раз рисковать?

Впрочем, многие все равно тянули до последнего, из-за чего в турнирную сетку попали, скажем так, очень странные для турниров такого уровня персоны. В частности, из-за снятий лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера, австралийца Алекса де Минаура, британца Энди Маррея (двое последних решили сосредоточиться на паре), Рыбакиной, Калининой, Юлии Путинцевой из Казахстана и других вывеска некоторых встреч в одиночке выглядела крайне странно. Так, против Джоковича в первом круге сыграл австралиец Мэттью Эбден, не имеющий одиночного рейтинга, который воспринимал свое участие просто как тренировку перед парой.

Но Эбден хотя бы когда-то считался неплохим одиночником, а португалец Франсиско Кабрал и грек Петрос Циципас (младший брат Стефаноса Циципаса) в одиночке вообще никогда в жизни не поднимались выше 862-го и 727-го мест соответственно. И у них сейчас тоже нет одиночного рейтинга вовсе. А Робин Хаасе из Нидерландов сейчас не входит в топ-1000. Однако именно им пришлось «латать брешь» в основной сетке после отказов. При этом многие теннисисты из топ-100 не смогли выступить в Париже из-за лимита в четыре участника на страну и ограничений по регламенту, позволяющему делать замены участников только из числа заявленных на Олимпиаду.

Весь этот фарс вызвал критику в теннисном мире. Так, Джокович заявил следующее: «Честно говоря, я не думаю, что это хороший имидж для спорта. Есть много игроков-одиночников, у которых было достаточно времени, чтобы приехать сюда, и их могли бы вызвать. Так что эту часть я вообще не понимаю. Я надеюсь, что ITF (Международная федерация тенниса. — Прим. «СЭ») и Олимпиада изменят правила». «Ситуация с заменами на олимпийском турнире в одиночке просто смешна. Теннисисты, которые не играют или не умеют играть в одиночке, получают возможность выступить в олимпийском турнире. Это очень тупо», — заявил экс первая ракетка мира американец Энди Роддик.