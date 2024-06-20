«Делала свой выбор участвовать в Олимпиаде исходя из того, что прежде всего я спортсмен». Кудерметова готова биться за медаль Парижа-2024

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Вокруг отбора россиян на Олимпиаду в Париж и так немало нюансов, связанных с регламентом, ограничениями и политическим фильтром для спортсменов. Так еще и в одном из самых медийных видов спорта — теннисе — случился массовый отказ игроков от олимпийских лицензий. Среди отказников есть и россияне. По разным причинам от участия в Олимпиаде отказались Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова и Вера Звонарева. Правила отбора работают так, что отказ одних становится вызовом на Игры для тех, кто ниже в рейтинге ATP или WTA. Так свой олимпийский шанс получила Вероника Кудерметова.
Вероника уже участвовала в Олимпиаде три года назад в Токио и тогда осталась без наград. Сейчас же Кудерметова мотивирована как никогда, едет во Францию исключительно за медалью, не оборачиваясь ни на критику внутри страны, ни на попытки провокаций за рубежом.
— Насколько вас удивило попадание на Олимпиаду? Не было мыслей, что шансы уже потеряны?
— Да нет, не скажу, что особо не удивило. В паре я предполагала, что будет возможность сыграть. Также понимала, что некоторые игроки сделают выбор в пользу профессиональных турниров и не все поедут в Париж. Значит, у меня будет еще шанс.
— Как относитесь к отказу сильных россиянок от поездки на Игры?
— Знаете, не мне судить о выборе других игроков. У каждого были на это свои причины. Наш профессиональный календарь и так очень сложный и плотный, а участвуя в Олимпиаде, ты пропускаешь профессиональные турниры. А это очки, заработок. Кроме того, дополнительный турнир — это еще и очень большая нагрузка на организм, потому что в момент, когда ты можешь передохнуть и подготовится ко второй половине сезона, ты продолжаешь играть.
И плюс к тому же специфика корта: сейчас мы играем на траве, а Олимпиада пройдет на грунте. Мы сыграем во Франции, а уже на следующий день после окончания Олимпиады будет матч на другом континенте на харде. Это непросто.
Ну и, конечно же, прессинг, который будет в Париже в связи с нынешней ситуацией и отношением к российским спортсменам. В общем, я думаю, что исходя из этих соображений каждый и делает свой выбор. Тут нельзя осуждать ни один выбор, ни другой.
— Хорошо, а к снятию других сильных игроков? Ведь это же массовая история.
— Сильные игроки руководствуются теми же принципами: здоровье, личная карьера.
— Насколько сильно вам придется теперь менять свой график?
— Да, график придется очень сильно менять. Главная задача — хоть как-то успеть восстановиться и подправить здоровье, про подготовку и говорить не приходится.
— Как будет проходить подготовка к Олимпиаде?
— Пока не решили, но что точно, так это то, что она будет в России. Так же есть еще нерешенные вопросы с визой, надеюсь, все сделается вовремя.
— Какие видите для себя ключевые задачи на Играх, цели?
— На Олимпийский играх задача всегда одна — это борьба за медаль.
— У вас уже есть понимание касательно пары на Олимпиаде и/или микста? Есть ли шанс вообще сыграть пару?
— Касаемо пары, то мы договорились играть с Миррой Андреевой, попробуем еще перед Олимпиадой потренироваться побольше вместе. А вот насчет микста все будет решаться перед самым началом Игр. Посмотрим, кто будет в какой форме, особенно физической. У нас ведь теперь будет всего один микст на страну. Удивительно, но после российского финала в Токио оргкомитет решил изменить регламент. Интересно почему.
— В Токио вы выступали в команде ОКР. Сейчас в Париже будет нейтральный статус. Чувствуется разница?
— Касательно разницы с Токио: тут можно будет судить уже после Олимпиады. На данный момент для меня разницы как таковой нет, мы представляем свой народ, это главное. А как и в каком статусе — это уже второстепенное.
— При этом вокруг россиян, которые согласились на участие в Олимпиаде, есть общественная дискуссия. Ощущаете давление соотечественников? Или же, наоборот, поддержку?
— Это нормально, общественные дискуссии в обществе есть всегда и по любым вопросам. Я это понимаю и принимаю. Такие же дискуссии были и перед олимпиадой в Токио. Я спортсмен и приняла решение об участии исходя из этого принципа. Благодарна тем болельщикам, которые поддерживают мое решение.
— Что скажете критикам?
— Какое-либо давление от критиков точно не повлияет на меня. Это их точка зрения, и они имеют право ее высказать.
— Насколько вероятны провокации во время Олимпиады?
— Провокации вполне возможны, но они в той или иной степени сейчас происходят по отношению к российским спортсменам постоянно. Я сделала свой выбор, понимая ситуацию, поэтому готова ко всему.