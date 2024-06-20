«Делала свой выбор участвовать в Олимпиаде исходя из того, что прежде всего я спортсмен». Кудерметова готова биться за медаль Парижа-2024

Интервью с Вероникой, попавшей в олимпийскую заявку в последний момент.

Вокруг отбора россиян на Олимпиаду в Париж и так немало нюансов, связанных с регламентом, ограничениями и политическим фильтром для спортсменов. Так еще и в одном из самых медийных видов спорта — теннисе — случился массовый отказ игроков от олимпийских лицензий. Среди отказников есть и россияне. По разным причинам от участия в Олимпиаде отказались Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова и Вера Звонарева. Правила отбора работают так, что отказ одних становится вызовом на Игры для тех, кто ниже в рейтинге ATP или WTA. Так свой олимпийский шанс получила Вероника Кудерметова.

Вероника уже участвовала в Олимпиаде три года назад в Токио и тогда осталась без наград. Сейчас же Кудерметова мотивирована как никогда, едет во Францию исключительно за медалью, не оборачиваясь ни на критику внутри страны, ни на попытки провокаций за рубежом.

Фото Global Look Press

Ключевая задача на Олимпиаде — это всегда борьба за медаль

— Насколько вас удивило попадание на Олимпиаду? Не было мыслей, что шансы уже потеряны?

— Да нет, не скажу, что особо не удивило. В паре я предполагала, что будет возможность сыграть. Также понимала, что некоторые игроки сделают выбор в пользу профессиональных турниров и не все поедут в Париж. Значит, у меня будет еще шанс.

— Как относитесь к отказу сильных россиянок от поездки на Игры?

— Знаете, не мне судить о выборе других игроков. У каждого были на это свои причины. Наш профессиональный календарь и так очень сложный и плотный, а участвуя в Олимпиаде, ты пропускаешь профессиональные турниры. А это очки, заработок. Кроме того, дополнительный турнир — это еще и очень большая нагрузка на организм, потому что в момент, когда ты можешь передохнуть и подготовится ко второй половине сезона, ты продолжаешь играть.

И плюс к тому же специфика корта: сейчас мы играем на траве, а Олимпиада пройдет на грунте. Мы сыграем во Франции, а уже на следующий день после окончания Олимпиады будет матч на другом континенте на харде. Это непросто.

Ну и, конечно же, прессинг, который будет в Париже в связи с нынешней ситуацией и отношением к российским спортсменам. В общем, я думаю, что исходя из этих соображений каждый и делает свой выбор. Тут нельзя осуждать ни один выбор, ни другой.

— Хорошо, а к снятию других сильных игроков? Ведь это же массовая история.

— Сильные игроки руководствуются теми же принципами: здоровье, личная карьера.

— Насколько сильно вам придется теперь менять свой график?

— Да, график придется очень сильно менять. Главная задача — хоть как-то успеть восстановиться и подправить здоровье, про подготовку и говорить не приходится.

— Как будет проходить подготовка к Олимпиаде?

— Пока не решили, но что точно, так это то, что она будет в России. Так же есть еще нерешенные вопросы с визой, надеюсь, все сделается вовремя.

— Какие видите для себя ключевые задачи на Играх, цели?

— На Олимпийский играх задача всегда одна — это борьба за медаль.

Фото Global Look Press

Для меня главное, что на Олимпиаде мы представляем свой народ

— У вас уже есть понимание касательно пары на Олимпиаде и/или микста? Есть ли шанс вообще сыграть пару?

— Касаемо пары, то мы договорились играть с Миррой Андреевой, попробуем еще перед Олимпиадой потренироваться побольше вместе. А вот насчет микста все будет решаться перед самым началом Игр. Посмотрим, кто будет в какой форме, особенно физической. У нас ведь теперь будет всего один микст на страну. Удивительно, но после российского финала в Токио оргкомитет решил изменить регламент. Интересно почему.

— В Токио вы выступали в команде ОКР. Сейчас в Париже будет нейтральный статус. Чувствуется разница?

— Касательно разницы с Токио: тут можно будет судить уже после Олимпиады. На данный момент для меня разницы как таковой нет, мы представляем свой народ, это главное. А как и в каком статусе — это уже второстепенное.

— При этом вокруг россиян, которые согласились на участие в Олимпиаде, есть общественная дискуссия. Ощущаете давление соотечественников? Или же, наоборот, поддержку?

— Это нормально, общественные дискуссии в обществе есть всегда и по любым вопросам. Я это понимаю и принимаю. Такие же дискуссии были и перед олимпиадой в Токио. Я спортсмен и приняла решение об участии исходя из этого принципа. Благодарна тем болельщикам, которые поддерживают мое решение.

— Что скажете критикам?

— Какое-либо давление от критиков точно не повлияет на меня. Это их точка зрения, и они имеют право ее высказать.

— Насколько вероятны провокации во время Олимпиады?

— Провокации вполне возможны, но они в той или иной степени сейчас происходят по отношению к российским спортсменам постоянно. Я сделала свой выбор, понимая ситуацию, поэтому готова ко всему.