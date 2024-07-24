Минус еще один фаворит. Первая ракетка мира Синнер пропустит Олимпиаду из-за тонзиллита

Шансы Новака Джоковича и Рафаэля Надаля выиграть золото в Париже растут.

Мужской теннисный турнир на Олимпиаде в Париже продолжает терять звезд. Ранее отказались Андрей Рублев, Карен Хачанов и Хуберт Хуркач. А за два дня до церемонии открытия Игр снялся с соревнований первый номер мирового рейтинга Янник Синнер.

Всему виной т онзиллит

У итальянца явно началась не самая удачная полоса в карьере. На Уимблдоне он уступил в четвертьфинале Даниилу Медведеву, которому не проигрывал пять матчей подряд. И виной тому были в том числе проблемы со здоровьем — спортсмен по ходу встречи несколько раз брал медицинский тай-аут.

Далее Синнер снялся с турнира в шведском Бостаде, на котором многие вновь привыкали к грунту после травы. А в среду в социальных сетях Янник сообщил о своем решении пропустить Олимпиаду в Париже.

«С грустью сообщаю вам, что, к сожалению, я не смогу принять участие в Олимпийских играх в Париже. После хорошей недели тренировок на грунте я почувствовал дискомфорт. Пару дней я отдыхал, а затем обратился к врачу. У меня обнаружили тонзиллит и настоятельно рекомендовали не выступать на Олимпиаде.

Пропуск Игр — большое разочарование, ведь это была одна из моих главных целей на этот сезон. Я с нетерпением ждал чести представлять свою страну на этом очень важном мероприятии. Удачи всем итальянским спортсменам, которых буду поддерживать из дома. Forza Italia » , — написал Синнер в социальных сетях.

Янник Синнер. Фото Reuters

Тонзиллит — это заболевание небных миндалин. Оно передается воздушно-капельным путем, а источником является больной человек. Интересно, что схожие проблемы, с горлом, и у Андрея Рублева, который также пропускает соревнования в Париже.

«Андрею просто надо найти время, чтобы вылечить свое горло. Полечить или удалить гланды. Он сейчас проходил курс лечения. Так понимаю, что после этого организм сильно ослаблен. Это мои предположения, а точные причины не знаю», — говорила недавно мама теннисиста Марина Марьенко Sport 24.

Некоторые связывают появившиеся проблемы в выступлениях Синнера с романтическими отношениями. Напомним, итальянец встречается с россиянкой Анной Калинской. Нечто подобное происходило в прошлом сезоне со Стефаносом Циципасом, который общается с Паолой Бадосой.

Правда, Калинской отношения с итальянцем, напротив, идут на пользу. В этом сезоне она дошла до четвертого круга Уимблдона, дважды играла в финалах турниров WTA : в Дубае и Берлине.

Новак Джокович. Фото Reuters

Дорога ветеранам

В отсутствие Синнера все больше шансов выиграть Олимпиаду появляется у Новака Джоковича. Из основных конкурентов на золотые медали остаются Карлос Алькарас и Даниил Медведев. Из топ-10 также опасность представляет Александр Зверев, но он находится не в идеальной форме и выходит на корт в бандаже.

Медведев же, как кажется, немного переоценивает свои силы, заявившись не только в одиночке, но и в парном разряде с микстом, в которых ранее не выступал. Первой ракетке России в данном случае просто может не хватить сил на борьбу на три фронта.

Скорее всего, если в сетке одиночного турнира удастся преодолеть первые стадии, от пар и микста объективно придется отказываться. Юный Алькарас также решил поэкспериментировать и выступить в парах.

Умудренный жизненным опытом Джокович в этот раз, напротив, заявился только в одиночном разряде и планомерно готовится именно к нему. Спортсмен даже отказался заезжать в Олимпийскую деревню, чтобы ничего не отвлекало его от тенниса. На Играх серб ранее выступал не очень успешно: в Пекине в 2008 году он сумел завоевать лишь бронзу. А в Токио, выступая в двух разрядах, и вовсе остался без наград.