Бладцева — о пятом месте на Олимпиаде: «На душе пусто. Я ехала за золотом»

Российская прыгунья на батуте Анжела Бладцева прокомментировала пятое место на Олимпиаде-2024 в Париже.

«На душе пусто. С самого начала все пошло не так. Мне стыдно смотреть. День не мой. Я не скажу, что я волновалась. Обычно меня сразу трясет. Я ехала за золотом. (Плачет.)» — сказала Бладцева.

Фото «СЭ»

В финале 19-летняя россиянка набрала 55,020 балла. Победительницей Олимпиады стала британка Бриони Пейдж (56,480), серебро взяла Виолетта Бордиловская из Белоруссии (56,060).

Российские и белорусские спортсмены выступают на Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом.