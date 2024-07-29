Соревнования по прыжкам на батуте на Олимпиаде 2024 пройдут 2 августа

Соревнования по прыжкам на батуте на летних Олимпийских Играх 2024 в Париже на Арене «Берси» в один день — в пятницу, 2 августа. Мужчины и женщины разыграют по комплекту медалей.

Единственной российской участницей этого турнира станет Анжела Бладцева. Она будет выступать в Париже в нейтральном статусе. Узнать больше о российской спортсменке можно в материале на сайте «СЭ».

Батут на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

2 августа, пятница 13:00. Женщины . Личное первенство. Квалификация 14:50. Женщины . Личное первенство . Финал 19:00. Мужчины . Личное первенство. Квалификация 20:45. Мужчины. Личное первенство. Финал Время начала соревнований — московское.

Полное расписание турнира по батуту на Олимпийских играх в Париже доступно по ссылке на сайте «СЭ».

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).