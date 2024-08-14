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Париж-2024

Сегодня, 08:45

Бладцева — об Олимпийской деревне: «Ничего не шокировало. Наоборот, все понравилось»

Александр Кружков
Обозреватель
Анжела Бладцева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Батутистка Анжела Бладцева в интервью «СЭ» рассказала, как кормили в Олимпийской деревне.

— Итальянский пловец Томас Чеккон, выигравший в Париже стометровку на спине, был так недоволен условиями в Олимпийской деревне, что однажды улегся спать прямо на улице. Вы его понимаете?

— Нет. Жаловались-то многие — на картонные кровати, отсутствие кондиционеров, очереди в столовой, плохое питание... Но меня ничего не шокировало. Наоборот, все понравилось.

— Неожиданно.

— Ну правда, что прицепились к этим кроватям? Хоть под кем-то они провалились?

— Вроде нет.

- Тогда какая разница — из картона сделаны или из дерева? Главное — удобные! Столовых в Олимпийской деревне было две. До большой я так и не дошла. Рядом с нашим домиком была другая, поменьше. Но никаких очередей, все очень вкусно. А я довольно привередливая...

— В чем выражается?

— Любой соус вызывает отвращение. Не ем рыбу, морепродукты, сыр.

— Рыба-то чем провинилась?

— Не принимает организм. С детства! Индейку тоже не жалую. В отличие от курицы, говядины, свинины. Но самое любимое блюдо — гречка. Обожаю! Вот ее готова есть хоть каждый день.

— В Париже, надо думать, гречкой не угощали.

— К сожалению. Кстати, во время соревнований у меня всегда пропадает аппетит. Так было и на Олимпиаде. На завтрак приходила в 6 утра, поскольку уже в 7.40 автобус увозил на тренировку. Брала два кусочка омлета, манго и ягоды. А ужинала в основном фруктами.

Полностью интервью Анжелы Бладцевой читайте на сайте «СЭ».

Олимпиада
Анжела Бладцева
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