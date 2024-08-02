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Париж-2024

Сегодня, 21:25

Белорусский батутист Литвинович стал олимпийским чемпионом Парижа-2024

Руслан Минаев
Иван Литвинович.
Фото Global Look Press
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Батутист Иван Литвинович выиграл золото на Играх в Париже. Белорусский спортсмен набрал 63,090 балла.

Серебро завоевал китаец Ван Зисай (61,890). Бронзовым призером стал его соотечественник Ян Лангю (60,950).

23-летний Литвинович стал двукратным олимпийским чемпионом. Он завоевал золото на Играх в Токио-2020. Также он дважды выигрывал чемпионат мира и один раз — чемпионат Европы.

Прыжки на батуте

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Личное первенство

Финал

1. Иван Литвинович (Белоруссия) — 63,090

2. Ван Зисай (Китай) — 61,890

3. Ян Лангю (Китай) — 60,950

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