Белорусский батутист Литвинович стал олимпийским чемпионом Парижа-2024

Сегодня, 21:25
Батутист Иван Литвинович выиграл золото на Играх в Париже. Белорусский спортсмен набрал 63,090 балла.
Серебро завоевал китаец Ван Зисай (61,890). Бронзовым призером стал его соотечественник Ян Лангю (60,950).
23-летний Литвинович стал двукратным олимпийским чемпионом. Он завоевал золото на Играх в Токио-2020. Также он дважды выигрывал чемпионат мира и один раз — чемпионат Европы.
Прыжки на батуте
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Личное первенство
Финал
1. Иван Литвинович (Белоруссия) — 63,090
2. Ван Зисай (Китай) — 61,890
3. Ян Лангю (Китай) — 60,950