Участница Олимпиады-2024 Бладцева: «Если бы не судейство, в тройке я бы точно была»

19-летняя батутистка Анжела Бладцева в интервью «СЭ» оценила работу судей на Олимпиаде-2024 в Париже.

— Объясните тем, кто слабо разбирается в батуте, — засудили вас или нет?

— Я верю своим тренерам. А они в один голос говорят, что оценку мне занизили.

— Сильно?

— Если бы не судейство, в тройке я бы точно была. Разумеется, не с золотом и не с серебром. С бронзой.

— Даже при всех минусах вашей программы?

— Да.

— Тогда вдвойне обидно.

— Стараюсь воспринимать философски. Значит, и через это нужно пройти. Сделать выводы и работать еще больше. Чтобы не повторилась история в Париже, когда допустила ошибку в первом элементе и все рассыпалось. Главное во время выступления — сохранять хладнокровие. Не паниковать, если вдруг что-то пошло не так, включать голову, следить за оставшейся частью комбинации.

— Это можно натренировать?

— Конечно. Как раз над этим сейчас и работаем.

В финале соревнований по прыжкам на батуте российская спортсменка набрала 55,020 балла и заняла пятое место.

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