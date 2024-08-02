Бладцева заявила, что осталась недовольна своим выступлением на Олимпиаде-2024

Российская прыгунья на батуте Анжела Бладцева прокомментировала «СЭ» пятое место на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Я собой недовольна. Это все, что я могу сказать. В зале было очень классно, атмосферно. Это первый зал, когда было такое большое количество людей. Мне очень понравилось. Процентов 80 арены было заполнено. Если не 90», — сказала Бладцева «СЭ».

В финале 19-летняя россиянка набрала 55,020 балла. Победительницей Олимпиады стала британка Бриони Пейдж (56,480), серебро взяла Виолетта Бордиловская из Белоруссии (56,060).

Российские и белорусские спортсмены выступают на Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом.