Финал соревнований Олимпиады на батуте с россиянкой Бладцевой: смотреть трансляцию

Анжела Бладцева вышла в финал соревнований по прыжкам на батуте

В пятницу, 2 августа, пройдет финал личного первенства по прыжкам на батуте среди женщин. В соревнованиях принимает участие российская спортсменка Анжела Бладцева в нейтральном статусе без флага и гимна. Начало финала — стартует в 14.50 по московскому времени.

По итогам квалификации россиянка стала четвертой.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция. В России федеральные телеканалы не покажут Олимпийские игры в Париже. Смотреть бесплатно Игры можно на официальном сайте Международного олимпийского комитете (МОК) по быстрой регистрации.

19-летняя прыгунья на батуте дебютировала на Олимпиаде. На Играх-2020 в Токио, которые из-за пандемии прошли летом 2021 года, россиянка не прошла по возрастному критерию.

Узнать больше о россиянке можно в материале на сайте «СЭ».