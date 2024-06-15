Глава Федерации прыжков на батуте России рассчитывает на допуск до Олимпиады Лебедевой

Президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров сообщил, что рассчитывает на предоставление нейтрального статуса Международным олимпийским комитетом (МОК) россиянке Яне Лебедевой.

«Мне непонятно, почему в списке нет и еще одной нашей претендентки на единственную путевку — Яны Лебедевой. Надеюсь, что ее фамилия окажется в следующем списке. А пока в наших планах останется проведение отбора по итогам двух этапов Кубка мира в Швейцарии и Португалии», — цитирует Макарова ТАСС.

Бладцева и Лебедева претендуют на единственную путевку на Игры.

В субботу, 15 июня Международный олимпийский комитет (МОК) объявил имена первых 14 атлетов из России, допущенных до Игр.