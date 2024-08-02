Главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Рыжков: «У нас очень большие претензии к судейству»

Главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков прокомментировал судейство выступления российской спортсменки Анжелы Бладцевой на турнире по прыжкам на батуте на Олимпийских играх в Париже.

«Мы сейчас сидим с президентом федерации. У нас очень большие претензии к судейству. Анжелика — спортсменка высочайшего уровня. При любом раскладе она не могла получить такую низкую оценку в технике. К сожалению, имеем то, что имеем. Да, она не справилась с психологией. Молодая она. Просто не понятно. Она сто процентов должна была войти в тройку, даже с таким выступлением. На наш взгляд, это стопроцентное попадание в тройку призеров. Даже если не специалисты сравнят ее выступлением с призерами, то разницу увидит даже непрофессионал», — заявил Рыжков.

В финале 19-летняя россиянка набрала 55,020 балла и заняла пятое место. После своего выступления Бладцева не смогла сдержать слез. Победительницей Олимпиады стала британка Бриони Пейдж (56,480), серебро взяла Виолетта Бордиловская из Белоруссии (56,060).

Российские и белорусские спортсмены выступают на Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом.