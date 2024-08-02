Британская прыгунья на батуте Пейдж выиграла Олимпиаду-2024, россиянка Бладцева — пятая

Представительница Великобритании Бриони Пейдж стала олимпийской чемпионкой в прыжках на батуте на Олимпиаде-2024 в Париже.

В финале она набрала 56,480 балла. Серебряную медаль турнира выиграла Виолетта Бордиловская из Белоруссии (56,060), бронзовую награду — Мето Софиан (Канада, 55,650).

Российская прыгунья на батуте Анжела Бладцева заняла пятое место (55,020). 19-летняя спортсменка расплакалась после выступления.

33-летняя Пейдж ранее не выигрывала на Олимпийских играх золотую медаль. У нее в активе были серебро (2016) и бронза (2020).

Российские и белорусские спортсмены выступают на Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом.

«СЭ» ведет трансляцию дня Олимпийских игр-2024 в Париже.