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Париж-2024

Сегодня, 16:15

Расплакавшаяся на Олимпиаде Бладцева рассказала, что иностранцы называли ее «чемпионкой своих сердец»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Анжела Бладцева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская батутистка Анжела Бладцева по приглашению «СЭ» стала гостьей контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию и в интервью рассказала о комментариях зрителей про свое выступление на Олимпиаде в Париже. Бладцева стала пятой и расплакалась из-за ошибки в программе. Реакция Бладцевой разошлась по Сети.

— Конечно, заметила интерес к себе после Олимпиады — по соцсетям в том числе. Очень много людей написали слова поддержки, причем именно иностранцев. Чтобы я не расстраивалась, что я стала чемпионкой их сердец. Все равно обо мне и нашем спорте узнали, начали звать на интервью, на всякие соревнования, как сейчас. Подкаты тоже были (смеется). Но знакомиться в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ. — Прим. «СЭ») — как-то не мой вариант, — сказала Бладцева.

Анжела Бладцева на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Париже. Героиня Олимпиады-2024 сходила на фигурное катание по приглашению «СЭ». Аналитика от Анжелы Бладцевой

Олимпиада
Анжела Бладцева

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