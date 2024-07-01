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Париж-2024

Сегодня, 14:23

Российская прыгунья на батуте Аляева получила нейтральный статус

Виктория Кравченко
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Личный тренер Елена Федоренчик рассказал, что российская прыгунья на батуте София Аляева получила от Международной федерации гимнастики (FIG) нейтральный статус.

«Мы рассматриваем ее с прицелом на следующие Олимпийские игры. София уже выступила на юниорских соревнованиях в Швейцарии, где стала первой с большим отрывом», — цитирует Федорчик ТАСС.

В начале февраля нейтральный статус получили 4 российских прыгуна на батуте. Это Анжела Бладцева, Яна Лебедева, Кирилл Козлов и Данила Касимов.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет объявил о допуске на Олимпиаду-2024 атлетов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Игр.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://tass.ru/sport/21244429
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