Бладцева: «Все недолюбливают картонные кровати, но я не могу сказать тоже самое»

Российская прыгунья на батуте Анжела Бладцева в комментарии для «СЭ» рассказала об атмосфере на Олимпиаде.

«Все дружелюбные, радостные. Постоянно какие-то мероприятия проводятся. Приятно находиться в такой атмосфере. Все недолюбливают картонные кровати, но я не могу сказать тоже самое. В Токио не было столько претензий к картонным кроватям. А здесь очень много возмущаются. Мне достаточно удобно. Не все так плохо, как говорят. И также с питанием. Нам сказали, что к нашему приезду 29 июля уже все подготовили. А в первые дни не было мяса. Сейчас с этим проблем нет. Выбор достаточно большой. У нас две столовые. В одной шведский стол, а ближе к началу Олимпийской деревни есть большая столовая. Я пока до нее не дошла. Она работает круглосуточно. Там есть все кухни мира», — сказала Бладцева «СЭ».

В финале соревнований по прыжкам на батуте 19-летняя спортсменка набрала 55,020 балла и заняла пятое место.