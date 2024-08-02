Российская прыгунья на батуте Бладцева квалифицировалась в финал Олимпиады-2024

Российская прыгунья на батуте Анжела Бладцева показала четвертый результат в квалификации на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Ее результат — 55,710 балла. Первое место заняла китаянка Чжу Сюэинь (56,720), второе — Виолетта Бордиловская из Белоруссии (56,340), третье — Ху Ичэн (Китай; 56,270).

По результатам квалификации в финал вышли 8 спортсменок из 16, показавшие наилучший результат.

Российские и белорусские спортсмены выступают на Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом.

«СЭ» ведет трансляцию дня Олимпийских игр-2024 в Париже.