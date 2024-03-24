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Батут

24 марта, 17:40

Российские прыгуньи на батуте завоевали одну индивидуальную путевку на Олимпиаду

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров сообщил, что российские спортсмены завоевали одну индивидуальную путевку на Олимпиаду-2024.

«Задачу завоевания олимпийской лицензии наши девушки практически решили еще в Баку, после того как сумели занять там два призовых места, — цитирует Макарова ТАСС. — Но после бронзы Лебедевой, завоеванной в Котбусе, стало окончательно ясно, что одна лицензия достанется кому-то из российских спортсменок. Обладательница путевки будет выявлена по итогам внутреннего отбора. Тренерский совет предложил выбрать лучшую по итогам этапов Кубка мира, которые пройдут в Швейцарии и Португалии».

На этапе Кубка мира в Котбусе россиянка Яна Лебедева заняла третье место. Ее соотечественница Анжела Бладцева, не сумевшая в Германии пробиться в финал, в Азербайджане была второй. Согласно регламенту отбора, по итогам квалификационных этапов Кубка мира на Игры в Париже могла отобраться только одна спортсменка от страны.

Источник: ТАСС
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