Российскую участницу Олимпиады-2024 в прыжках на батуте выберут в начале июля

Президент Федерации прыжков на батуте России (ФБПР) Николай Макаров заявил, что тренерский штаб сборной России определит единственную участницу Олимпийских игр в Париже после окончания июльского этапа Кубка мира в Португалии.

«У наших спортсменов впереди два этапа Кубка мира, первый пройдет в конце июня в Швейцарии, второй — в начале июля в Португалии. Планируется, что в них примут участие все четыре наших спортсмена, имеющих нейтральный статус. По итогам двух этапов Кубка мира будет принято решение, кто из двух наших спортсменок поедет на Олимпиаду», — приводит слова Макарова ТАСС.

На олимпийскую путевку претендуют Анжела Бладцева и Яна Лебедева, успешно выступившие на квалификационных этапах Кубка мира в Германии и Азербайджане. Согласно регламенту отбора, по итогам тех турниров на Олимпиаду могла отобраться только одна спортсменка от страны.