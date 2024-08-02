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Париж-2024

Сегодня, 16:47

Рыжков: «Бладцева расстроилась, что выступила хуже своего уровня. Мы ставили планку только золото»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков объяснил эмоциональную реакцию россиянки Анжелы Бладцевой после выступления на Олимпийских играх в Париже.

В финале соревнований по прыжкам на батуте 19-летняя спортсменка набрала 55,020 балла и заняла пятое место. После своей заключительной попытки Бладцева не смогла сдержать слез.

— Она расстроилась, что выступила хуже своего уровня. Вы можете посмотреть, у нас в апреле проходил чемпионат России. Лидеры набирали за 58 баллов. А она сейчас набрала чуть больше 55 баллов. Анжела сама себе проиграла 3 балла. Это космос в батуте.

— Она сказала, что ждала от себя золота. Не могла ли она перегореть?

— Я не скажу, что она себя накрутила. Задача стояла максимальная. Ей это под силам. На сегодняшний день, она одна из сильнейших спортсменок мира. Это просто топ-спортсмен в мире. Мы ставили планку только золото. Будем разбираться. Но отсутствие международной практики... Когда ты не мелькаешь перед судьями, то они тебя начинают забывать. Хотя нужно учесть, что в этом году она стала обладателем общего зачета кубка мира. Видимо, этого оказалось мало. Ее соперники выступали на протяжении четырех лет, показывали результаты на международных соревнованиях. Это играет свою роль.

Победительницей Олимпиады в прыжках на батутах стала британка Бриони Пейдж (56,480), серебро взяла Виолетта Бордиловская из Белоруссии (56,060).

Олимпиада
Анжела Бладцева
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