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Париж-2024

Сегодня, 19:38

Тренер по прыжкам на батуте Федоренчик надеется, что МОК аккредитует ее на Олимпиаду

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренер допущенной на Олимпиаду прыгуньи на батуте Анжелы Бладцевой Елена Федоренчик заявила, что пока не получала от Международного олимпийского комитета (МОК) уведомлений о том, что она будет аккредитована на Игры в Париж.

«Пока еще ничего нет, мы ждем, — цитирует Федоренчик ТАСС. — Как мы понимаем, будет опубликован второй список, в котором рассчитываем увидеть и тренеров. У нас три специалиста, которые имеют допуск от FIG. Поэтому ждем».

Федоренчик в середине февраля получила от Международной федерации гимнастики (FIG) право быть аккредитованной на турниры под эгидой FIG в качестве тренера нейтральных спортсменов. Кроме Федоренчик, допуск от FIG также имеют тренеры Наталья Лебедева и Алексей Рыжков.

Источник: ТАСС
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