Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Батут

Париж-2024

Сегодня, 16:49

Тренер сборной России по прыжкам на батуте считает, что Бладцеву засудили на Олимпиаде

Telegram Дзен

Тренер российской батутистки Анжелы Бладцевой Алексей Рыжков рассказал журналистам о претензиях к судейству финала олимпийского турнира по прыжкам на батуте в Париже.

«Мы сейчас сидим с президентом Федерации прыжков на батуте (Николай Макаров — Прим. «СЭ»). У нас очень большие претензии к судейству. Анжела — спортсменка высочайшего уровня. При любом раскладе она не могла получить такую низкую оценку в технике. К сожалению, имеем то, что имеем. Да, она не справилась с психологией. Молодая она. Просто не понятно. Она сто процентов должна была войти в тройку, даже с таким выступлением. Даже если неспециалисты сравнят ее выступление с выступлениями призеров, то увидят разницу», — сказал Рыжков.

В финале 19-летняя россиянка набрала 55,020 балла и заняла пятое место. После своего выступления Бладцева не смогла сдержать слез. Победительницей Олимпиады стала британка Бриони Пейдж (56,480), серебро взяла Виолетта Бордиловская из Белоруссии (56,060).

Российские и белорусские спортсмены выступают на Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом.

Олимпиада
Анжела Бладцева
4
0
Читайте также
В трансляции Олимпиады-2024 показали флаг России вместо СССР
Том Круз примет участие в церемонии закрытия Олимпиады-2024
В трансляции Олимпиады в Париже перепутали флаги РФ и СССР
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Песков прокомментировал бой боксера-трансгендера со спортсменкой на ОИ
Песков: дети Дульцевых лишь в самолете узнали, что они русские
Популярное видео
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 2 августа
Олимпиада 2024, 2 августа: расписание и результаты дня
Тренер сборной России по прыжкам на батуте заявил о готовности Бладцевой бороться за золото на следующей Олимпиаде
Главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Рыжков: «У нас очень большие претензии к судейству»
Тренер сборной России рассказал, что Бладцева не сможет подать протест на судейство
Андреева / Шнайдер — Букша / Соррибес-Тормо: смотреть трансляцию матча теннисного турнира Олимпиады
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рыжков: «Бладцева расстроилась, что выступила хуже своего уровня. Мы ставили планку только золото»

Тренер сборной России по прыжкам на батуте заявил о готовности Бладцевой бороться за золото на следующей Олимпиаде