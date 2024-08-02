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Париж-2024

Сегодня, 16:36

Тренер сборной России рассказал, что Бладцева не сможет подать протест на судейство

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков ответил на вопрос о возможной подаче Анжелой Бладцевой протеста на судейство финала олимпийского турнира.

— Будете ли подавать протест?

— У нас в правилах протесты на оценку исполнения не прописаны.

— Сказалось ли на атмосфере, что команда неполная? Хватало ли поддержки?

— Самое главное — уметь абстрагироваться и настроить спортсмена на работу, на результат. Было непросто, но грамотный настрой на отбор и участие... Еще нужно уметь тренеру настроить спортсмена. Не хочу обсуждать иные моменты, но в принципе все нормально.

— К вам нормально относились? Никаких проблем на бытовом уровне не было?

— Вообще никаких. Отношения и в Олимпийской деревне, и в семье спортивной мировой нормальные и адекватные, — сказал Рыжков.

В финале 19-летняя россиянка набрала 55,020 балла и заняла пятое место. После своего выступления Бладцева не смогла сдержать слез. Победительницей Олимпиады стала британка Бриони Пейдж (56,480), серебро взяла Виолетта Бордиловская из Белоруссии (56,060).

Российские и белорусские спортсмены выступают на Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом.

Олимпиада
Анжела Бладцева
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