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Париж-2024

Сегодня, 16:03

Белоруска Бордиловская — о серебре Олимпиады: «Британка Пейдж была не лучше меня»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Представительница Белоруссии Виолетта Бордиловская поделилась эмоциями от завоевания серебряной медали в прыжках на батуте на Олимпиаде-2024.

Золото турнира выиграла представительница Великобритании Бриони Пейдж.

— Мне очень радостно. Не верится. Показалось, что британка была не лучше? Да, мне тоже так показалось. Почему она выше? Это сложный вопрос. Белорусам хочу сказать — верьте в себя, — сказала Бордиловская.

Российские и белорусские спортсмены выступают на Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом.

Олимпиада
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