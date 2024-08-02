Выступление россиянки Бладцевой на Олимпиаде: смотреть прямую трансляцию соревнований на батуте

Бладцева выступит в личных первенствах по прыжкам на батуте 2 августа

В пятницу, 2 августа, состоятся личные первенства по прыжкам на батуте среди мужчин и женщин. Единственной российской участницей этого турнира станет Анжела Бладцева. Атлетка выступает в Париже в нейтральном статусе. Узнать больше о россиянке можно в материале на сайте «СЭ». Начало квалификации женского личного первенства — в 13:00 по московскому времени. Финал стартует в 14:50 мск.

Российские телеканалы не стали приобретать права на трансляцию Олимпиады. Смотреть бесплатно Игры можно на официальном сайте Международного олимпийского комитете (МОК) по быстрой регистрации.

19-летняя Бладцева дебютирует на Олимпийских играх. На Игры-2020 в Токио, которые из-за пандемии прошли летом 2021 года, Анжела не проходила по возрасту.