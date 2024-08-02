«У нас большие претензии к судейству». Бладцева стала жертвой предвзятости?

Российская батутистка считает, что потерпела самое тяжелое поражение в жизни, а ее тренер уверен, что Анжела должна была подняться на пьедестал.

Олимпиада-2024. Батут. Женщины

1. Бриони Пейдж (Великобритания) — 56,480

2. Виолетта Бордиловская (Белоруссия) — 56,060

3. Мето Софиан (Канада) — 55,650

4. Чжи Сюэин (Китай) — 55,510

5. Анжела Бладцева (Россия) — 55,020

Российская прыгунья на батуте Анжела Бладцева не смогла сдержать слез после олимпийского турнира. Сегодня, 2 августа, спортсменка заняла пятое место на Играх в Париже.

— На душе пусто, — начала общение со СМИ Бладцева. — С самого начала все пошло не так. Мне стыдно смотреть. День не мой. Я не скажу, что я волновалась. Обычно меня сразу трясет. Я ехала за золотом. (Плачет.) Мне понравилась Олимпиада, на нас никто не давил, никто в деревне против нас не был. Это самое тяжелое поражение в жизни.

А вот представительница Белоруссии Виолетта Бордиловская чувствовала себя радостно по окончании олимпийского турнира.

— Мне очень радостно. Не верится. Показалось, что британка была не лучше? Да, мне тоже так показалось. Почему она выше? Это сложный вопрос. Белорусам хочу сказать — верьте в себя, — сказала Бордиловская.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Не справилась с психологией. Молодая

В то же время главный тренер сборной Алексей Рыжков заявил о больших претензиях к судейству на олимпийском турнире.

— Будете ли подавать протест?

— У нас в правилах протесты на оценивание исполнения не подаются.

— Сказалось ли на атмосфере, что команда неполная? Хватало ли поддержки?

— Самое главное — уметь абстрагироваться и настроить спортсмена на работу, на результат. Было непросто, но грамотный настрой на отбор и участие... Нужно уметь абстрагироваться и уметь тренеру настроить спортсмена. Не хочу обсуждать все иные моменты, но в принципе все нормально.

— К вам нормально относились? Никаких проблем на бытовом уровне не было?

— Вообще никаких. Отношения и в деревне, и в семье спортивной мировой нормальные и адекватные. Мы сейчас сидим с президентом федерации. У нас очень большие претензии к судейству. Анжела — спортсменка высочайшего уровня. При любом раскладе она не могла получить такую низкую оценку в технике. К сожалению, имеем то, что имеем. Да, она не справилась с психологией. Молодая она. Просто непонятно. Она сто процентов должна была войти в тройку, даже с таким выступлением. На наш взгляд, это стопроцентное попадание в тройку призеров. Даже если неспециалисты сравнят ее выступление с призерами, то разницу увидит даже непрофессионал.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

C ама себе проиграла 3 балла

— Как Анжела себя чувствует?

— Она расстроилась, что выступила хуже своего уровня. Вы можете посмотреть, у нас в апреле проходил чемпионат России. Лидеры набирали за 58 баллов. А она сейчас набрала чуть больше 55 баллов. Анжела сама себе проиграла 3 балла. Это космос в батуте.

— Она сказала, что ждала от себя золота. Не могла ли она перегореть?

— Я не скажу, что она себя накрутила. Задача стояла максимальная. Ей это по силам. На сегодняшний день она одна из сильнейших спортсменок мира. Это просто топ-спортсмен в мире. Мы ставили планку - только золото. Будем разбираться. Но отсутствие международной практики... Когда ты не мелькаешь перед судьями, то они тебя начинают забывать. Хотя нужно учесть, что в этом году она стала обладателем общего зачета Кубка мира. Видимо, этого оказалось мало. Ее соперники выступали на протяжении четырех лет, показывали результаты на международных соревнованиях. Это играет свою роль.

— Она девочка амбициозная?

— Очень! С самых юных лет она на всех первенствах мира ставила задачу — только первое место! Она достигала этого. Конечно, когда вошла в основную команду, случилось то, что случилось. Но у нас есть конкурентная среда внутри страны. Это подстегивает к саморазвитию. Девчонки, наши лидеры, показывали очень хорошие результаты, даже на международной арене. Сейчас очень глубоко займусь анализом Кубков мира до этого и сейчас. Но уже сейчас могу сказать, что она прошла никак не хуже тех соревнований, где становилась победителем. Я имею в виду, на Кубках мира.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— На следующей Олимпиаде будет нацелена на золото?

— Конечно! Благодаря политике президента федерации подрастает очень хорошая смена. Думаю, что конкуренция к 2028 году будет очень достойная. Естественно, мы ставим задачи завоевывать золотые медали.

— Дай бог уже будет сборная, а не как сейчас.

— Я думаю, все получится. Рано или поздно все закончится. И нынешняя ситуация тоже. Мы смотрим с оптимизмом. Скажу честно: злее будем. У нас есть абсолютная поддержка дома, в лице нашего государства, федерации, нашего министерства спорта. Уверен, что все у нас получится.