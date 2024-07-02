Квота раздора. В сборной России конфликт из-за отказа лидеру команды в Олимпиаде

МОК расколол российские прыжки на батуте — спор стараются уладить.

Прыжки на батуте становятся одним из главных видов спорта в России. На днях на этапе Кубка мира в Швейцарии выиграла 19-летняя Анжела Бладцева, которая едет от России на Олимпиаду в Париже. Шансы на медаль, в том числе и золотую, абсолютно реальны. Однако за кулисами этих успехов в сборной на почве олимпийского отбора назрел конфликт — другая россиянка, участница Токио-2021 Яна Лебедева, недовольна выбором Бладцевой и даже вынуждена была успокаивать своих болельщиков с помощью видео.

Что произошло?

Российские прыгуны на батуте решили участвовать в олимпийском отборе весной этого года, в отличие от гимнастов. Тогда глава федерации и в прошлом спортсмен и тренер Николай Макаров в интервью «СЭ» говорил очень разумные вещи про то, что молодым батутистам надо дать шанс, и даже недоумевал, что гимнасты не пробуют пробиться.

Лебедева и Бладцева успешно выступили на этапах Кубка мира в Азербайджане и Германии и добыли для России неименную лицензию. По сумме лучше была Лебедева, но Бладцева дотянулась до серебра, а Лебедева взяла две бронзы. Путевку предполагалось разыграть по результатам двух этапов Кубка в Швейцарии и Португалии в конце июня и начале июля.

Однако далее вмешались обстоятельства. В списках приглашенных нейтральных спортсменов из России, опубликованных МОК, упоминалась только Бладцева. Это привело к недовольству болельщиков Лебедевой (да, в прыжках на батуте есть активные фанаты!). Они атаковали и Бладцеву, и соцсети федерации, и даже некоторые СМИ в поисках справедливости. Судя по всему, не слишком была довольна и сама Лебедева, которая заподозрила федерацию в неправильном оформлении документов. Но все же на фоне Альп она записала видео, в котором призвала поддержать Бладцеву и «быть более человечными и воздержаться от негативных комментариев».

Виноват МОК

Как рассказал «СЭ» Макаров, Лебедевой просто отказала комиссия по допуску — и ничего сделать российская сторона уже не может.

— Мы вели переписку через Федерацию спортивной гимнастики России, отправили на согласование двух человек — Лебедеву и Бладцеву. Но из МОК пришел ответ, что Лебедевой в допуске отказано. У меня это письмо есть, его пересылали Яне. Мы попросили разъяснить причину, но никаких оснований нам не предоставили, просто отказано — и все. У меня нет никаких идей, почему это было сделано, они же не объясняют. Хотя мы планировали определить обладателя путевки по итогам соревнований в Швейцарии и Португалии, где сейчас девушки и находятся. Мне непонятно, почему некоторые болельщики устраивают хейт. Яна — наша сильная спортсменка, очень жаль, что так произошло, — рассказал президент федерации.

Вообще логику Макарова можно понять. В ситуации, когда процедура допуска окутана полнейшей неизвестностью, логично бить по площадям и отправлять сразу все заявки, а там кого допустят, того и допустят. Отправишь одну после отбора — а вдруг не дадут заменить? В пример можно привести греблю на байдарках и каноэ, где по какому-то удивительному стечению обстоятельств России предоставили две квоты вместо заработанных трех (Петров и Коровашков/Штыль). Штыля в списках не оказалось, объяснить причину он также затруднился, заявив, что комментировать тут нечего. То, что в батуте не повезло Лебедевой, вряд ли можно ставить в вину российской стороне. Пресс-служба МОК в ответ на вопрос «СЭ» ограничилась формулировкой, что решения принимаются в соответствии с принципами, выработанными исполкомом.

Источник в сборной предположил, что МОК «просто попытался выбить, на их взгляд, более опытную и сильную спортсменку».

Если поискать новости о Яне Лебедевой в Google, выскочит несколько статей на украинских сайтах о том, что 22-летняя девушка якобы выступила с поддержкой СВО. Министерство спорта Украины жаловалось по этому поводу в международные инстанции. Вполне возможно, что отказ Лебедевой — следствие этой активности. Также пишут, что основанием для жалобы украинцев было участие Лебедевой в турнире в Краснодаре, где в зале висела буква Z. Правда, и Бладцеву тоже требовали отстранить — она, мол, тоже там присутствовала.

Но снимать человека только за пребывание в одном месте с символом странно. На улицах Москвы, например, тоже висят Z. И вообще — почему же тогда ситуация с Лебедевой не мешает Международной федерации гимнастики принимать ее у себя на турнирах?

Люди недовольны молчанием федерации

«СЭ» обратился за комментарием к самой Лебедевой, и она представила свою точку зрения. Публикуем ее без купюр:

— Болельщики в нашем спорте недовольны несколькими моментами: я взяла бронзу на Кубке мира в Баку, Анжела взяла серебро. Далее на Кубке мира в Котбусе я взяла снова бронзу, а Анжела не прошла в финал. Для того, чтобы взять квоту на участие в Олимпийских играх, нужно было попасть минимум в финал в Котбусе, а так как я взяла медаль, олимпийская лицензия появилась у нашей страны. Она не именная и идет для страны!

В тот же вечер в Котбусе появилась новость о том, что тренерский совет принял решение разыгрывать лицензию между нами на этапах в Швейцарии и Португалии. Мы готовились к данным стартам, и в середине июня МОК опубликовал списки спортсменов, которые были допущены до Олимпиады, в данных списках оказалась фамилия Анжелы. Далее пришел ответ от МОК, что я не допущена до участия в Олимпиаде их решением, без права обжалования.

Естественно, у людей возник вопрос: как на одну лицензию могли заявить двух участников?

В СМИ начали писать, что на Олимпиаду едет Анжела, наша федерация давала комментарии только насчет нее, практически нигде не было обо мне ни слова. Мне пришлось самой записать видеообращение к людям, где я объясняю ситуацию. Потому что от нашей федерации не было никаких комментариев насчет меня и люди были не в курсе ситуации.

Далее 29 июня вышла новость о том, какие спортсмены (пофамильно) будут участвовать в Олимпиаде, каким спортсменам отказал МОК, какие спортсмены отказались от участия в Олимпиаде, а также заявки каких спортсменов (в том числе запасных) были в МОК. Ни в одном из этих списков не оказалось моей фамилии. Ни в тех, кому МОК отказал, ни в тех, чью заявку подавали.

На что наша федерация также не дала никакого комментария. Естественно, люди будут недовольны молчанием представителей нашей федерации и тем, что никто не объяснил, что конкретно произошло, — ответила спортсменка.

Наверное, можно понять и Яну — она долгое время считалась лидером сборной и имела полное право побороться за лицензию. Но аргумент про упоминание МОК тех, кому отказали, все же спорный — в дзюдо, например, названы четыре приглашенных россиянина, но нет ни слова о 13 запрещенных дзюдоистах. То же и в тхэквондо, и борьбе.

На мою наглую просьбу, можно ли посмотреть письмо, в котором МОК отказывает Яне, Николай Макаров дипломатично уклонился, сославшись на конфиденциальность — что ж, тоже справедливо. Но, наверное, ради целостности спорта, который в преддверии Олимпиады выходит на первые роли, прозрачность не помешала бы. Потому что пока получается, что МОК идеально разыграл карту «разделяй и властвуй».