Американский триатлонист рассказал, что перестал мыть руки после туалета ради заплыва в Сене

Триатлонист из США перестал мыть руки после туалета перед Олимпиадой

Американский триатлонист Сет Райдер объяснил, почему перестал мыть руки после туалета в связи с участием в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Мы знаем, что там можно будет заразиться кишечной палочкой. Я просто пытаюсь повысить порог устойчивости в повседневной жизни. Например, не мою руки после посещения туалета и тому подобное», — приводит слова Райдера The Sun.

31 июля в Париже состоялись женский и мужской заплывы по триатлону. Перед этим существовала вероятность, что организаторы соревнований заменили бы триатлон на дуатлон, заменив водную часть из-за загрязнения Сены.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал «замечательным наследием» очистку Сены ради Олимпийских игр.