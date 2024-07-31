Британский триатлонист Йи выиграл золото Олимпиады-2024

Сегодня, 13:33
Британский триатлонист Алекс Йи стал победителем соревнования по триатлону на Олимпиаде-2024 в Париже.
Он преодолел три этапа (плавание, велосипед и бег) за 1 час 43 минуты 33 секунд.
Серебряную медаль выиграл Хейден Уайлд (Новая Зеландия, 1:43.39), бронзу — Лео Бержер (Франция, 1:43.43).
Отметим, что Уайлд за 2 км до конца соревнования опережал Йи на 14 секунд, но британец в итоге сумел его обогнать.
Мужские соревнования по триатлону должны были состоятся 30 июля, но из-за плохого качества воды в Сене были перенесены на 31 июля. «СЭ» ведет трансляцию дня Олимпиады.
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Финал
1. Алекс Йи (Великобритания) — 1:43.33
2. Хайден Уайлд (Новая Зеландия) — 1:43.39
3. Лео Бержер (Франция) — 1:43.43