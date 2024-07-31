Свищев: «Пожелаем спортсменам после заплыва в Сене остаться живыми и здоровыми»

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на проведение соревнований по триатлону на Олимпиаде-2024 в Париже.

По результатам анализов качество воды в Сене было удовлетворительным, несмотря на ночной дождь.

«Спортсмены готовились всю свою жизнь, чтобы выступить на Олимпиаде, а им предложили проплыть в грязном сточном канале. Они плывут не один километр, дистанция большая. И сколько они нахлебались этой жидкости, непонятно. Это недоработки и слабости французского оргкомитета. Жалко ребят. Пожелаем им после заплыва остаться живыми и здоровыми», — сказал Свищев «СЭ».

Напомним, что проведение заплывов находилось под вопросом из-за плохого качества воды в Сене.