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Сегодня, 08:07

Два триатлониста из Швейцарии снялись с эстафеты на Олимпиаде из-за инфекции

Виктория Кравченко
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Швейцарские триатлонисты Адриен Бриффод и Симон Вестерманн не будут участвовать в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Париже из-за кишечной инфекции, сообщила пресс-служба Олимпийского комитета Швейцарии.

Изначально на гонку был заявлен Бриффод, который занял 49-е место в индивидуальном старте, однако из-за проблем со здоровьем его заменил Вестерманн. Но и он позже сообщил о кишечной инфекции и снялся с соревнований.

Швед Сильвен Фридланс не участвовал в личных соревнованиях по триатлону на Олимпиаде в Париже. Он заменит заболевшего Бриффода.

Соревнования по триатлону на Олимпиаде стартовали 31 июля. Из-за качества воды в Сене переносили тренировочные заплывы и состязания мужчин. В первый день заплывов двоих участников Игр-2024 стошнило после финиша. Плохо себя почувствовали канадец Тайлер Миславчук и представительница Казахстана Екатерина Шабалина. Шведская триатлонистка Тильда Монссон, в свою очередь, пожаловалась на цвет и «отвратительный запах» воды в Сене.

3 августа на Олимпиаде в Париже вновь отменили тренировочные заплывы триатлонистов. В понедельник, 5 августа, должна состояться смешанная эстафета по триатлону.

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Смешанная эстафета по триатлону на Олимпиаде в Париже пройдет по расписанию