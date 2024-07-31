Французская триатлонистка Богран выиграла золото Олимпиады-2024

Французская триатлонистка Кассандра Богран стала победительницей соревнования по триатлону на Олимпиаде-2024 в Париже.

Олимпийский триатлон состоит из трех этапов: плавание на 1,5 км, велосипед на 40 км и бег на 10 км. Богран показала время — 1 час 54 минуты 55 секунд.

Серебро Игр-2024 завоевала Жюли Деррон (Швейцария), бронзу выиграла Бет Поттер (Великобритания).

В 11.45 должны начаться мужские соревнования по триатлону, которые были перенесены с 30 июля. Напомним, что проведение заплывов находилось под вопросом из-за плохого качества воды в Сене. «СЭ» ведет трансляцию дня Олимпиады.

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Финал

1. Кассандра Богран (Франция) — 1:54.55

2. Джули Деррон (Швейцария) — 1:55.01

3. Бэт Поттер (Великобритания) — 1:55.10