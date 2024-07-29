Губерниев призвал обсуждать российские водоемы, а не Сену

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о загрязнении реки Сена, где должны пройти соревнования по триатлону на Олимпиаде в Париже.

«Самая главная новость сейчас, как же мы жить теперь будем?» — цитирует Губерниева РИА «Новости».

Комментатор призвал заниматься собственной страной, а с триатлонистами в столице Франции как-то сами разберутся.

«У нас все реки чистые, мы же каждый раз купаемся в Москве-реке, у нас же чистейшие водоемы. У нас же все хорошо с экологией», — сказал Губерниев.

Ранее в понедельник стало известно, что на Олимпиаде отменили второй тренировочный заплыв триатлонистов из-за плохого качества воды в Сене, который был запланирован на 29 июля. Соревнования по триатлону на Играх-2024 должны пройти с 30 июля по 5 августа.

Еще одна тренировка в Сене отменена. Угроза переноса олимпийских стартов все ощутимее