Канадского триатлониста стошнило после финиша на Олимпиаде в Париже

Канадскому триатлонисту Тайлеру Миславчуку стало плохо на финише дистанции на Олимпийских играх в Париже.

Спортсмены в рамках соревнования проплыли 1,5 км по Сене, проехали 40 км на велосипеде и пробежали 10 км. Миславчук финишировал на 9-й позиции. Сразу после прохождения всей дистанции его стошнило, этот эпизод попал в телетрансляцию. Позже канадец признался, что его рвало десять раз по ходу состязания.

«Я приехал не для того, чтобы войти в десятку лучших. Но я выложился полностью и не жалею. Меня рвало 10 раз», — цитирует Миславчука Daily Mail.

В среду утром Международный союз триатлона (World Triathlon) сообщил, что по результатам анализов качество воды в парижской реке было удовлетворительным, в связи с чем организаторы приняли решение о проведении соревнований по триатлону на Олимпийских играх в полном формате.