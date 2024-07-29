Мэр Парижа Идальго убеждена, что олимпийские соревнования по триатлону на Сене состоятся

Мэр Парижа Анн Идальго выразила уверенность, что соревнования по триатлону на Олимпийских играх пройдут в штатном режиме. По ее словам, качество воды в реке Сене полностью соответствует необходимым для купания нормам.

«Я думаю, что завтра (во вторник) все будет на должном уровне, потому что мы проделали большую работу с инфраструктурой, чтобы быстро обеспечить хорошее состояние Сены», — цитирует Идальго RMC Sport.

Она отметила, что в день ее заплыва 17 июля вода в Сене была пригодна для купания.

«Мы действительно все привели в порядок. Были соблюдены все условия. Если бы этого не произошло, мы бы отложили купание», — добавила мэр столицы Франции.

Ранее стало известно, что на Олимпиаде отменили второй тренировочный заплыв триатлонистов из-за плохого качества воды в Сене, который был запланирован на 29 июля. Соревнования по триатлону на Играх-2024 пройдут с 30 июля по 5 августа.