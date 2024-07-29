Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Триатлон

Париж-2024

Сегодня, 11:40

Мэр Парижа Идальго убеждена, что олимпийские соревнования по триатлону на Сене состоятся

Алина Савинова
Telegram Дзен

Мэр Парижа Анн Идальго выразила уверенность, что соревнования по триатлону на Олимпийских играх пройдут в штатном режиме. По ее словам, качество воды в реке Сене полностью соответствует необходимым для купания нормам.

«Я думаю, что завтра (во вторник) все будет на должном уровне, потому что мы проделали большую работу с инфраструктурой, чтобы быстро обеспечить хорошее состояние Сены», — цитирует Идальго RMC Sport.

Она отметила, что в день ее заплыва 17 июля вода в Сене была пригодна для купания.

«Мы действительно все привели в порядок. Были соблюдены все условия. Если бы этого не произошло, мы бы отложили купание», — добавила мэр столицы Франции.

Тренировка триатлонистов отменена из-за загрязнения реки Сена в&nbsp;Париже. Еще одна тренировка в Сене отменена. Угроза переноса олимпийских стартов все ощутимее

Ранее стало известно, что на Олимпиаде отменили второй тренировочный заплыв триатлонистов из-за плохого качества воды в Сене, который был запланирован на 29 июля. Соревнования по триатлону на Играх-2024 пройдут с 30 июля по 5 августа.

Источник: RMC Sport
Олимпиада
0
Читайте также
Байлз получила травму и рискует сняться с Олимпиады
Маршан побил олимпийский рекорд Фелпса на дистанции 400 метров комплексом
Украинские СМИ сообщили о масштабном пожаре в Николаеве
85 млн рублей для Кузнецова, молчание Гусева, мощная закупка «Барыса». Главные трансферы и слухи недели в КХЛ
Милей отказался признать победу Мадуро на выборах в Венесуэле
Глава МИД Израиля Кац пригрозил Эрдогану повторением участи Саддама Хусейна
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

На Олимпиаде отменили второй тренировочный заплыв триатлонистов из-за плохого качества воды в Сене